Mit einem Sieg und einer Niederlage tritt das Team von Markus Gaugisch die Heimreise an. Vor der Europameisterschaft stehen noch vier Spiele an.

Die deutschen Handballerinnen haben den Sieg im zweiten Härtetest in Spanien verpasst. Die Vize-Weltmeisterinnen unterlagen den Ibererinnen im zweiten EM-Vorbereitungsspiel innerhalb von drei Tagen in Granollers mit 30:35 (12:15). Noch am Freitag hatte das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch das erste Aufeinandertreffen mit 31:29 (15:13) für sich entschieden.

„Am Freitag haben wir die individuelle Klasse der Spanierinnen besser gestoppt. Offensiv wurden die Räume, die sie uns angeboten haben, nicht konsequent genutzt“, sagte Gaugisch nach der Partie und sprach von einer „verdienten Niederlage“. Für das DHB-Team, das wie beim ersten Duell auf die gesundheitlich angeschlagene Spielmacherin Alina Grijseels von Borussia Dortmund verzichten musste, war Viola Leuchter mit fünf Toren beste Werferin.

Handball: Partie lange Zeit auf Augenhöhe

In der ersten Hälfte begegneten sich beide Teams in einem zerfahrenen Spiel lange Zeit auf Augenhöhe. Die Auswahl des deutschen Handballbundes war vor allem durch Tempogegenstöße gefährlich, hatte jedoch Probleme mit der aggressiven Abwehr der Gastgeberinnen. So erarbeiteten sich die Spanierinnen Sekunden vor der Halbzeit die erste Drei-Tore-Führung der Partie.

Sarah Wachter, die Nummer zwei im deutschen Tor, durfte von Beginn an spielen und zeigte eine gute Leistung. Nach der Halbzeit wurde sie von Stammtorhüterin Katharina Filter ersetzt. Doch auch Filter konnte den Lauf von Spaniens Rückraumspielerin Danila So Delgado, die zehn Treffer erzielte, nicht stoppen. Zudem scheiterte die deutsche Offensive zu häufig an der spanischen Torfrau Silvia Navarro. Somit musste das DHB-Team seine erste Niederlage seit dem WM-Finale gegen Norwegen (20:23) im Dezember des vergangenen Jahres hinnehmen.

Vier Länderspiele stehen für die DHB-Auswahl bis zum Saisonhöhepunkt noch an. Die Europameisterschaft (3. bis 20. Dezember) findet in Polen, Tschechien, Rumänien, der Türkei und der Slowakei statt.