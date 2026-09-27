Die Handball-Klub-WM in Ägypten läuft. Einziger deutscher Teilnehmer sind die Füchse Berlin. Im zweiten Spiel geht es um 16.45 Uhr gegen Veszprem. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Bei der IHF Klub-WM – auch Super Globe genannt – in Ägypten treffen die Füchse Berlin nach dem erfolgreichen Auftakt nun am Sonntag (16.45 Uhr) im zweiten Spiel auf One Veszprem HC. In der vergangenen Woche verloren die Füchse in der Champions League zuhause mit 29:35 gegen das Team aus Ungarn.

Zum Auftakt der Klub-WM hatte der deutsche Hauptstadtklub am Freitag souverän mit 38:18 (20:11) gegen den kuwaitischen Außenseiter Burgan SC gewonnen und damit seine Pflichtaufgabe vor dem wahrscheinlich vorentscheidenden Spiel der Gruppe B um den Einzug ins Finale erledigt.

Handball-Klub-WM: So können Sie Füchse Berlin – Veszprem verfolgen

Free-TV: –

– Stream: Solidsport

Solidsport Alle Infos:

Der Wettbewerb wird in zwei Vierergruppen ausgespielt. Die Gruppe der Füchse wird durch Gastgeber Al Ahly Kairo komplettiert. Veszprem gewann das erste Spiel der Klub-WM deutlich gegen die Ägypter (31:23). Der Favorit auf den Titel ist der Champions-League-Sieger und Füchse-Bezwinger FC Barcelona.

Bob Hanning sieht den einzigen deutschen Vertreter in Ägypten in der Außenseiterrolle. „Der Weltpokal hat für alle Teilnehmer einen maximalen Stellenwert“, hatte der Geschäftsführer im Vorfeld im rbb-Interview gesagt und zugleich betont: „Wir sind sicherlich alles, aber kein Titelfavorit.“