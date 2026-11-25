Bayerns neuer Super-Bubi? "Das spricht ja auch für sich"

Bayerns neuer Super-Bubi? "Das spricht ja auch für sich"

1:30 Bayerns neuer Super-Bubi? "Das spricht ja auch für sich"

Die U19 des FC Bayern fährt ihren zweiten Sieg in der Ligaphase der Youth League ein. Hauptverantwortlich ist Juwel Bastian Assomo.

Wieder eine Show von Bastian Assomo! Das 16 Jahre alte Sturmjuwel des FC Bayern hat die U19 am 5. Spieltag der Youth League beim OSC Lille mit einem Tor sowie einer Vorlage zum 3:2-Auswärtssieg geführt. Für das Nachwuchsteam des deutschen Rekordmeisters ist es der zweite Erfolg in der Ligaphase.

Assomo brachte seine Mannschaft in der 8. Minute in Front, indem er eine Hereingabe von Maycon Cardozo aus kurzer Distanz ins Tor beförderte. Er ist seit einiger Zeit in brillanter Form, denn in der vergangenen Länderspielpause erzielte der Stürmer acht Treffer in drei Partien für die U17 des DFB. Dazu kommen vier Tore in den letzten beiden Regionalliga-Begegnungen für die zweite Mannschaft des FCB.

Bastian Assomo führt die U19 des FC Bayern in der Youth League zum Sieg beim OSC Lille Bastian Assomo führt die U19 des FC Bayern in der Youth League zum Sieg beim OSC Lille © IMAGO/DeFodi Images

Bayern-Keeper pariert Elfmeter

Drei Zeigerumdrehungen später erhielten die Gastgeber einen Strafstoß, nachdem Außenverteidiger Do-Yeon Kim seinen Gegenspieler zu Fall gebracht hatte. Doch Bayern-Keeper David Podar-Stiube rettete sein Team und hielt den Elfmeter, welcher halbhoch von Yeli Traoré in die linke Ecke geschossen wurde.

Allerdings kassierten die Münchener in der 26. Minute dann doch den Ausgleich. Nur acht Minuten später stand Assomo wieder im Rampenlicht: Der Deutsche-Kameruner setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte den Ball mustergültig auf Yll Gashi, der zum 2:1 einschob.

Traumhafter Lupfer von Bayern-Talent

Kurz nach dem Wiederanpfiff erhöhte der FC Bayern die Führung: David Santos bediente Frank Egwuatu Uzurchukwu mit einem weiten Ball knapp hinter der Mittellinie. Der Stürmer nahm das Spielgerät perfekt an und lupfte es traumhaft über Lille-Keeper Zadig Lanssade (47.).

Der FCB-Nachwuchs musste aber noch zittern, nachdem die Hausherren in der 58. Minute wieder den Anschlusstreffer erzielt hatten, doch sie brachten den Vorsprung über die Zeit.