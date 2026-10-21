Die Bayern-Youngster geben gegen den FC Arsenal eine Zwei-Tore-Führung noch aus der Hand. Die U19 von RB Leipzig kassiert eine deutliche Niederlage.

Ist das bitter! Der Nachwuchs des FC Bayern hat am 3. Spieltag der UEFA Youth League den Sieg in letzter Minute aus der Hand gegeben. Das Team von Trainer Dante kam gegen die U19 des FC Arsenal nicht über ein 3:3 (3:1) hinaus.

Die Tore für die Münchner erzielten Allen Lambe (15.), Erblin Osmani (30., Elfmeter) und Guido Della Rovere (43.). Hakeem Abubakar hatte die Gäste aus London in Führung gebracht (11.) und Marli Salmon (68.) den zwischenzeitlichen 2:3-Anschlusstreffer erzielt. Den späten Ausgleich erzielte Emerson Nwaneri (90.+1), der kleine Bruder von BVB-Profi Ethan Nwaneri.

Das Team von Dante hat den Sieg später noch aus Hand gegeben Das Team von Dante hat den Sieg später noch aus Hand gegeben © IMAGO/Sven Simon

Youth League: RB Leipzig verliert bei Real Madrid

Schlecht lief es für die U19 von RB Leipzig. Beim Nachwuchs von Real Madrid setzte es eine 2:5-Pleite.

Am Abend geht es dann für die Profis des FC Bayern um die Wurst. . Anstoß in der Allianz Arena ist um 21 Uhr.

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