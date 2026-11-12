Am Freitag trifft das DFB-Team auf eine sportlich niedergeschlagene Mannschaft aus Serbien - doch die will im Duell gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp ihr "Fußball-Monster" wecken.

Sie haben keinen einzigen Nations-League-Punkt, sie verlieren und verlieren und verlieren. Ihr Verband ist klinisch tot. Statt eines blubbernden Pyro-Hexenkessels wartet im gefürchteten „Marakana“ nur ein Geisterspiel vor ein paar Tausend Schülern.

Dennoch fordern die in ihrem Stolz angekratzten Serben die deutsche Nationalmannschaft zu einem knallharten Kampf heraus. „Wir wollen beißen und kratzen“, kündigte Trainer Veljko Paunovic (20.45 Uhr) in Belgrad an.

Die serbischen Fußball läuft gerade gar nichts zusammen Die serbischen Fußball läuft gerade gar nichts zusammen © IMAGO/MB Media Solutions

Serbien möchte sein „Fußball-Monster“ wecken

Paunovic, der in einer fernen Vergangenheit mal kurz für Hannover 96 gespielt hat, beschwört dafür das „in uns schlummernde Fußball-Monster“. Diese Bestie allerdings scheint nicht zu schlummern, sondern tief und fest zu schnarchen: Der serbische Fußball liegt am Boden, das ist die Bestandsaufnahme am Jahresende 2026, sie betrifft weit mehr als nur den Sport. Zeitungen schreiben von der „schlimmsten Krise“ der nationalen Fußballgeschichte.

Wegen rassistischen und diskriminierenden Fan-Verhaltens gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2) hat die UEFA Serbien zu einem Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt. Nur Kinder unter 15 Jahren sind daher im Stadion „Rajko Mitic“ zugelassen, einige Schulklassen werden kommen. Und für die Präsidentschaftswahlen im Verband FSS, angesetzt für den 14. November, fanden sich keine Kandidaten. Neuer Anlauf: im Frühjahr. Was nun?

Nations League: Vier Spiele, vier Niederlagen

„Ich bin schon sehr lange im Fußball tätig und weiß ganz genau, dass bei Unsicherheit und mangelnder Stabilität die gesamte Struktur ins Wanken gerät“, betonte Paunovic laut kicker. Er hofft jedoch, dass „in solchen Situationen auch besondere Menschen hervorgebracht werden. Führungspersönlichkeiten und Ausnahmetalente.“

Seine Mannschaft sei „nicht da, wo ich sie gerne hätte“, klagt Paunovic, das ist nach vier Niederlagen in vier Spielen, darunter das 0:2 gegen Deutschland in München, keine Überraschung. Also soll das erwähnte Monster „aus seiner Lethargie“ gerissen werden. Das klingt schneidig, Paunovic jedoch räumt ein: „Ich weiß nur nicht, ob das schon jetzt der Fall sein wird.“ Seine Mannschaft wolle nach insgesamt sogar sechs Pleiten in Serie „anständig auftreten, Widerstand leisten und eine klare Spielidee zeigen“.

DEINE MEINUNG

Eine ordentliche Leistung beim 1:2 in den Niederlanden lässt einen Funken Hoffnung glimmen, obwohl es mal wieder personelle Probleme gibt. Starspieler Dusan Vlahovic, der in der Türkei neun Tore in neun Ligaspielen für Besiktas Istanbul erzielt hat, übermittelte seine Absage „aus persönlichen Gründen“, er scheint keine große Lust mehr auf die Nationalmannschaft zu haben. Ein Jahr lang hat Vlahovic nicht mehr für Serbien gespielt.

„Ich glaube, er hätte uns sehr geholfen, wenn er hier wäre“, sagte Paunovic. Sein Hoffnungsträger ist Mihajlo Cvetkovic (19) vom RSC Anderlecht, der gegen die Niederlande stark spielte. Ob er das Monster wecken kann?

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