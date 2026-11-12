Nation League heute: England – Kroatien live im TV, Stream und Ticker

England trifft in der Nations League auf Kroatien. Nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel wollen die Three Lions nachlegen und das vorzeitige Ticket für das Viertelfinale buchen. SPORT1 erklärt, wo Fans die Partie live im TV und Stream verfolgen können.

Das Hinspiel Anfang Oktober dürfte den Kroaten noch in unangenehmer Erinnerung sein. Die Gäste aus England ließen ihnen beim 7:0-Torspektakel in Rijeka nicht den Hauch einer Chance. Nun bekommt Kroatien die Gelegenheit zur Revanche. Am Donnerstag (LIVETICKER) empfängt das Team von Trainer Thomas Tuchel die Kroaten im Londoner Wembley Stadion. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel verfolgen können.

Mit einem Punkt gegen Kroatien würde England bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Spanien am Sonntag (15. November) den Viertelfinaleinzug sichern. Für die kroatischen Gäste geht es dagegen darum, eine weitere Niederlage zu vermeiden und ihre Position im Kampf um den Verbleib in Liga A zu verbessern.

Englands Harry Kane könnte im Spiel gegen Kroatien einen weiteren Meilenstein erreichen Englands Harry Kane könnte im Spiel gegen Kroatien einen weiteren Meilenstein erreichen © IMAGO/Sportimage

Nations League: So können Sie England – Kroatien live verfolgen

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Für Englands Kapitän Harry Kane könnte die Partie zudem einen besonderen Meilenstein bereithalten. Der Bayern-Stürmer steht vor einem weiteren Rekord bei den Länderspieleinsätzen für die Three Lions.

Bilic: „Die größte Niederlage aller Zeiten“

Kroatiens Nationaltrainer Slaven Bilic sprach im Anschluss an die desaströse 0:7-Pleite von der „größten Niederlage aller Zeiten“ und entschuldigte sich bei den Fans. Seitdem hat sich die sportliche Situation für Kroatien kaum verbessert – zuletzt verlor die Mannschaft um Kapitän Luka Modric mit 1:2 gegen Spanien. Insgesamt stehen drei Niederlagen in Folge zu Buche.

England hingegen hat nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen Spanien alle drei weiteren Nations-League-Spiele gewonnen. Beim jüngsten 3:0 gegen Tschechien traf Bayern-Stürmer Harry Kane doppelt und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Tuchel sieht seine Mannschaft nach dem enttäuschenden WM-Halbfinalaus auf dem richtigen Weg. „Wir müssen nicht komplett neu anfangen, weil wir auf dem aufbauen können, was wir gemeinsam erreicht haben“, erklärte der frühere Bayern-Trainer nach dem Sieg gegen Tschechien.

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