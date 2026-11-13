Vor DFB-Duell: Niederlande mit Kantersieg gegen Griechen

Tijjani Reijnders gelingt ein früher Hattrick, danach machen die Gastgeber einfach weiter.

Tijjani Reijnders hat die Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande mit einem Hattrick zum Kantersieg gegen Griechenland geführt. Die Elftal gewann am Freitag in Amsterdam mit 7:0 (5:0) und baute in der deutschen Nations-League-Gruppe damit ihre Tabellenführung aus. Mit nun 11 Punkten liegt die Niederlande vor Deutschland und Griechenland (je 8). Am Montag (20.45 Uhr/ARD) ist Oranje in Berlin Deutschlands letzter Gegner in der Gruppenphase.

Schon in der sechsten Minute sorgte Crysencio Summerville für die Führung der Gastgeber, dann war Reijnders dran: Innerhalb von 22 Minuten traf der Mittelfeldspieler, der mittlerweile in Saudi-Arabien spielt, dreifach (12./18./33.).

Anschließend gelangen Jurrien Timber zwei Tore (40./59.), auch der Ex-Dortmunder Donyell Malen (61.) war noch erfolgreich. Für die Niederlande stand BVB-Profi Joey Veerman in der Startelf, sein Klubkollege Konstantinos Karetsas begann für Griechenland.