Reijnders-Gala hat Folgen für Deutschland

von Julius Schamburg
13.11.2026 • 21:45 Uhr
Dieser deutsche Spieler lässt Xavi schwärmen
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Omnisport

Dieser deutsche Spieler lässt Xavi schwärmen

Die Niederlande spielt in der Nations League gegen Griechenland eine fulminante erste Hälfte. Ein Star ragt heraus. Das hat auch Folgen für das DFB-Team.

Tijjani Reijnders hat den Niederlanden im Nations-League-Spiel gegen Griechenland (LIVETICKER) mit einem lupenreinen Hattrick auf die Siegerstraße verholfen – und damit dürfte auch die Ausgangslage für das DFB-Team vor dem letzten Gruppenspiel und dem direkten Aufeinandertreffen mit Oranje klar sein.

Zur Halbzeit führten die Niederlande mit 5:0 (!). Crysencio Summerville eröffnete den Torreigen (6.). Die nächsten drei Treffer erzielte allesamt Reijnders (12., 18., 33.). Jurrien Timber setzte noch einen drauf (40.). Ex-BVB-Profi Donyell Malen überzeugte mit zwei Torvorlagen.

Tijjani Reijnders erzielte einen lupenreinen Hattrick in nur 22 (!) Minuten
Tijjani Reijnders erzielte einen lupenreinen Hattrick in nur 22 (!) MinutenTijjani Reijnders erzielte einen lupenreinen Hattrick in nur 22 (!) Minuten© IMAGO/ANP

Nations League: Die Ausgangslage für Deutschland

Das zum Siegen verdammte DFB-Team führte im Parallelspiel in Serbien zur Halbzeit mit 2:0. Deutschland ging durch ein Eigentor von Srdan Babic in Front (3.). Florian Wirtz erhöhte auf 2:0 (14.).

Zu diesem Zeitpunkt sah also alles danach aus, dass Deutschland gewinnt und die Niederlande mindestens mit zwei Toren Vorsprung siegen.

Bei diesem Szenario stünde für Deutschland fest: Mit einem Sieg gegen Oranje wäre man sicher weiter.

Das abschließende Gruppenspiel gegen den Erzrivalen findet am 16. November im Berliner Olympiastadion statt.

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