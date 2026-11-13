Die Niederlande spielt in der Nations League gegen Griechenland eine fulminante erste Hälfte. Ein Star ragt heraus. Das hat auch Folgen für das DFB-Team.

Tijjani Reijnders hat den Niederlanden im Nations-League-Spiel gegen Griechenland (LIVETICKER) mit einem lupenreinen Hattrick auf die Siegerstraße verholfen – und damit dürfte auch die Ausgangslage für das DFB-Team vor dem letzten Gruppenspiel und dem direkten Aufeinandertreffen mit Oranje klar sein.

Zur Halbzeit führten die Niederlande mit 5:0 (!). Crysencio Summerville eröffnete den Torreigen (6.). Die nächsten drei Treffer erzielte allesamt Reijnders (12., 18., 33.). Jurrien Timber setzte noch einen drauf (40.). Ex-BVB-Profi Donyell Malen überzeugte mit zwei Torvorlagen.

Tijjani Reijnders erzielte einen lupenreinen Hattrick in nur 22 (!) Minuten Tijjani Reijnders erzielte einen lupenreinen Hattrick in nur 22 (!) Minuten © IMAGO/ANP

Nations League: Die Ausgangslage für Deutschland

Das zum Siegen verdammte DFB-Team führte im Parallelspiel in Serbien zur Halbzeit mit 2:0. Deutschland ging durch ein Eigentor von Srdan Babic in Front (3.). Florian Wirtz erhöhte auf 2:0 (14.).

Zu diesem Zeitpunkt sah also alles danach aus, dass Deutschland gewinnt und die Niederlande mindestens mit zwei Toren Vorsprung siegen.

Bei diesem Szenario stünde für Deutschland fest: Mit einem Sieg gegen Oranje wäre man sicher weiter.

Das abschließende Gruppenspiel gegen den Erzrivalen findet am 16. November im Berliner Olympiastadion statt.

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