"Ich war geschockt, wie gut er ist"

Nach der Klatsche der Niederlande gegen Deutschland nimmt Rafael van der Vaart wie gewohnt kein Blatt vor den Mund.

Die 0:5-Klatsche der Niederlande gegen Deutschland sorgt für heftige Reaktionen in den Niederlanden. Ex-Nationalspieler Rafael van der Vaart nahm die Elftal nach der höchsten Niederlage seit 67 Jahren bei NOS besonders scharf in die Pflicht.

„Es wirkte, als hätten sie sich alle in die Hose gemacht. Wie ein Sack Kartoffeln“, ätzte der frühere HSV-Profi nach dem Nations-League-Duell in Berlin. Van der Vaart zeigte sich vom Auftritt der Niederländer enttäuscht und konnte der Leistung kaum etwas Positives abgewinnen – zumal er Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen Beobachtern nicht als sonderlich stark einstufte.

Rafael van der Vaart verlor nach der Oranje-Pleite gegen Deutschland klare Worte Rafael van der Vaart verlor nach der Oranje-Pleite gegen Deutschland klare Worte © IMAGO/ANP

Van der Vaart fand Deutschland „ziemlich mittelmäßig“

„Ich fand Deutschland eigentlich auch ziemlich mittelmäßig. Das ist sicher nicht die beste deutsche Mannschaft, gegen die wir je gespielt haben. Und trotzdem verliert man 0:5. Dafür sollte man sich wirklich schämen“, sagte van der Vaart.

Nach dem Schlusspunkt der DFB-Elf geriet zudem Torwart Bart Verbruggen ins Visier seiner Kritik. Der Keeper hatte seine Mitspieler nach dem Gegentreffer zum 0:5 zu einer kurzen Besprechung auf dem Rasen zusammengerufen. „Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht ansehen. Du hast gerade fünf Gegentore kassiert. Man kann zwar nicht erwarten, dass man jeden Ball hält, aber du warst ja nicht einmal annähernd dran“, kommentierte der 43-Jährige.

Die Niederlande hatten nur wenige Tage zuvor noch mit 7:0 gegen Griechenland gewonnen. Gegen das DFB-Team folgte nun ein historischer Rückschlag.

„Wir neigen dazu, uns für großartig zu halten, sobald es einmal gut läuft. Und dann folgt meist ein böses Erwachen“, betonte auch der Ex-Schalker Youri Mulder.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.