Während Griechenland trotz elf Punkten das Viertelfinale verpasst, gibt es für einen weiteren deutschen Gegner eine gute Nachricht.

Die Schlusstabelle der deutschen Gruppe A2 der Nations League ist durchaus beachtlich. Deutschland setzte sich nach dem 5:0 gegen die Niederlande mit 11 Punkten als Gruppensieger durch, Oranje (ebenfalls 11 Zähler) folgt als Zweiter ins Viertelfinale.

Und auch Griechenland hat am Ende 11 Punkte auf dem Konto, zog aber aufgrund der 0:7-Pleite gegen die Niederlande am 5. Spieltag den Kürzeren und verpasste das Viertelfinale. Kein Gruppendritter der A-Liga wird am Ende mehr Zähler gesammelt haben – so ist zumindest der Verbleib in Liga A gesichert. Das gilt auch für Italien (10 Punkte) aus Gruppe A1.

Serbien dagegen wurde in der deutschen Gruppe nach dem 0:1 gegen Griechenland abgeschlagenes Schlusslicht. Die Serben verloren alle sechs Spiele – und trotzdem folgt als Konsequenz nicht der direkte Abstieg in die Liga B der Nations League, weil das Schicksal nur die zwei am schlechtesten platzierten Vierten trifft.

Serbien verlor in der Nations League jedes Spiel Serbien verlor in der Nations League jedes Spiel © IMAGO/MB Media Solutions

Türkei steigt direkt ab

In dieser Hinsicht schnitt Serbien mit einem Torverhältnis von 4:12 besser ab als die Türkei, die in der bärenstarken Gruppe A mit Frankreich, Belgien und Italien ohne Punkte blieb und bei vier erzielten Treffern 15 kassierte.

Und auch Tschechien (0 Punkte bei einer Tordifferenz von 3:14) blieb in der Gesamtabrechnung hinter Serbien zurück.

Serbien könnte noch absteigen

Ganz aufatmen kann Serbien allerdings noch nicht.

Denn die beiden am schlechtesten platzierten Dritten (Kroatien und Norwegen oder Dänemark) und die beiden am besten platzierten Vierten der Liga A (Serbien und Wales) bestreiten Playoffs gegen die vier Zweitplatzierten der Liga B – hier stehen Bosnien und Herzegowina sowie Slowenien vor den verbleibenden Spielen fest.

Die Gruppensieger der Liga B (Österreich, Schweiz, Schweden und Nordirland oder Ungarn) steigen automatisch in Liga A auf.