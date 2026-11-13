Schmerzhafter Abend für PSG-Star

Die französische Nationalmannschaft kassiert gegen Italien eine bittere Niederlage. Für Désiré Doué endet der Abend besonders schmerzhaft.

Für Désiré Doué endete das Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Italien mit einer schmerzhaften Szene. Beim 1:3 im San Siro verlor der Offensivspieler von Paris Saint-Germain nach einer Kollision mit Davide Frattesi einen Zahn.

Der Vorfall ereignete sich in der 70. Minute. In einem Zweikampf erwischte Frattesi seinen Gegenspieler unglücklich mit dem Ellbogen im Gesicht. Doué ging zu Boden und fasste sich sofort an den Mund.

Désiré Doué erlebte ein schmerzhaftes Länderspiel gegen Italien Désiré Doué erlebte ein schmerzhaftes Länderspiel gegen Italien © IMAGO/Anadolu Agency

Bei der anschließenden Behandlung wurde das Ausmaß der Verletzung sichtbar: Einer seiner Schneidezähne war deutlich verschoben und schien nur noch locker zu sitzen. Trotz des schmerzhaften Treffers konnte der PSG-Star zunächst weiterspielen.

Frankreich rutscht auf Platz zwei ab

In der 77. Minute war für den 21-Jährigen dann Schluss. Frankreichs Trainer Zinédine Zidane nahm Doué vom Platz. Der Offensivspieler musste damit einen ohnehin enttäuschenden Abend der Équipe Tricolore vorzeitig beenden.

Frankreich liegt nun in der Gruppe 1 hinter den punktgleichen Italienern auf Rang zwei. Belgien lauert auf dem dritten Platz.

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