Bayern-Star Dayot Upamecano fehlt Frankreich im Spiel gegen die Türkei. Weitere Angaben zu den Hintergründen macht der Verband nicht.

Frankreich muss im entscheidenden Nations-League-Spiel gegen die Türkei ohne Dayot Upamecano auskommen. Der Innenverteidiger von Bayern München hat das Mannschaftsquartier der Équipe Tricolore am Freitag aus persönlichen Gründen verlassen und ist nach München zurückgekehrt. Das teilte der französische Fußballverband mit. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte der Verband nicht.

„Mit Zustimmung des Trainers hat Dayot Upamecano das Mannschaftsquartier verlassen und kehrt aus persönlichen Gründen nach München zurück“, hieß es in einer Mitteilung. Nationaltrainer Zinedine Zidane verzichtete zunächst darauf, für den 27-Jährigen einen Ersatz zu nominieren.

Dayot Upamecano war für Frankreich gegen Italien im Einsatz Dayot Upamecano war für Frankreich gegen Italien im Einsatz © IMAGO/DeFodi Images

Frankreich ohne Upamecano gegen die Türkei

Der Ausfall wiegt für die französische Auswahl schwer. Upamecano ist der erfahrenste Innenverteidiger im Aufgebot, die Franzosen hatten am Donnerstag in Italien mit 1:3 verloren und dabei auch in der Defensive erhebliche Probleme offenbart.

Am Sonntag (20.45 Uhr im LIVETICKER) empfängt Frankreich die Türkei in Bordeaux. In der Partie geht es um einen der beiden Qualifikationsplätze für das Viertelfinale der Nations League.

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