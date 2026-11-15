Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo geht die portugiesische Nationalmannschaft unter. Die Presse stürzt sich darauf.

Nach dem desaströsen Start in das Zeitalter ohne Cristiano Ronaldo polterte die portugiesische Presse. Von einem „Albtraum in Braga“ schrieb O Jogo, und A Bola stellte einfach nur die Frage: „Was ist denn passiert, Portugal?“ Die 1:4 (0:1)-Klatsche gegen Dänemark im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Superstar Ronaldo – sie hatte überall bittere Spuren hinterlassen.

„Es war ein Abend zu Ehren von Cris“, sagte Verteidiger Rúben Dias: „Wir wollten diesen Sieg ganz besonders Cristiano Ronaldo und dann allen portugiesischen Fans widmen. Deshalb tut es weh, zu Hause zu verlieren.“

Portugals Joao Félix rauft sich die Haare Portugals Joao Félix rauft sich die Haare © IMAGO/Pressinphoto

Vor der Begegnung hatten Dias und Co. beim Gang auf den Rasen allesamt Ronaldos Trikot mit seinem Namen und der legendären 7 auf dem Rücken getragen, die Anhänger in Braga präsentierten auf der Tribüne ein riesiges Banner mit dem Schriftzug „Obrigado, Capi7ao“ (Danke, Kapitän).

Applaus für Ronaldo im Stadion

Nach der siebten Spielminute brach großer Applaus im Stadion aus. Die Ehrung sei „mehr als verdient“ gewesen, sagte Nationaltrainer Jorge Jesus, „für alles, was er für die Nationalmannschaft und für Portugal geleistet hat“.

Auf dem Platz enttäuschte Portugal dann komplett. Nach der ersten Niederlage ist der Gruppensieg noch nicht perfekt, einen Zähler brauchen die Portugiesen noch, am Dienstag (20.45 Uhr) geht es zum Abschluss nach Wales.

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„Es ist praktisch alles schiefgelaufen, ein uninspirierter Abend, es ist sehr kompliziert. Wir haben es ihnen viel zu leicht gemacht, und dann ist es leicht, dafür bestraft zu werden“, sagte der ehemalige Münchner Joao Palhinha: „Dänemark hat den Sieg verdient. Am Dienstag steht ein weiteres Spiel an, und wir wollen gewinnen.“

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