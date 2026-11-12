Nations League heute: Türkei – Belgien live im TV, Stream und Ticker

Beim Debüt des neuen Nationaltrainers kämpft die Türkei gegen Belgien um den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse der Nations League. Gelingt nach vier Niederlagen in Folge die überraschende Wende?

Die Türkei trifft am Donnerstag im ersten Länderspiel unter dem neuen Trainer Sergen Yalcin auf Belgien. In Izmir kämpft die türkische Auswahl um Superstar Arda Güler von Real Madrid um 18 Uhr (LIVETICKER) gegen den Abstieg aus der höchsten Spielklasse der Nations League.

„Vor uns liegen unsere letzten zwei Spiele und wir haben noch die Chance, nicht abzusteigen. Das Spiel gegen Belgien ist sehr wertvoll“, sagte Yalcin vor seiner Premiere. Doch sein steht Team mit dem Rücken zur Wand. Alle vier bisherigen Spiele in der Nations League hat die Türkei verloren, der Abstieg aus der Liga A ist wohl kaum noch zu vermeiden.

Arda Güler ist mit der Türkei in der Nations League gefordert Arda Güler ist mit der Türkei in der Nations League gefordert © IMAGO/ANP

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Yalcins Vorgänger Vincenzo Montella, der im September 2023 auf Stefan Kuntz gefolgt war, war nach der Niederlagenserie entlassen worden. Zuvor lief es bereits bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada überhaupt nicht. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt war die Türkei unter dem italienischen Coach bereits in der Vorrunde ausgeschieden.

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Mit Yalcin soll nun alles besser werden. Der 54-Jährige, der als eine der schillerndsten Figuren im türkischen Fußball gilt, trainierte zuletzt bis zum Ende der vergangenen Saison Besiktas Istanbul. Nach seinem Einstand gegen Belgien wartet am Sonntag noch das Duell gegen Frankreich um Trainer Zinédine Zidane in Bordeaux (20.45 Uhr).

Dass der Abstieg in der Nations League dann noch abgewendet werden kann, scheint derzeit kaum vorstellbar. Doch Yalcin, der einen Vierjahresvertrag erhalten hatte, hat bereits langfristige Ziele formuliert: Die Qualifikation für die kommenden Europa- und Weltmeisterschaften.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)