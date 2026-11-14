Am fünften Spieltag der Nations League geht es für den Gruppenersten Österreich gegen die irische Nationalmannschaft. SPORT1 gibt einen Überblick zur Übertragung und der Bedeutung der Partie.

Sichert sich die ÖFB-Auswahl gegen Irland den vorzeitigen Gruppensieg? Für das Team von Ralf Rangnick steht viel auf dem Spiel, denn drei Punkte würden für die Österreicher Platz 1 und den Aufstieg in Liga A bedeuten. Anpfiff der Partie ist um 20.45 Uhr Uhr (LIVETICKER).

Ein Blick auf das Hinspiel zwischen den beiden Nationen zeigt, dass es keine einfache Aufgabe für Rangnicks Elf wird. Denn am dritten Spieltag der Nations League war Irland mit einem Doppelpack von Real-Betis-Stürmer Troy Parrott mit 2:0 in Führung gegangen. Die österreichischen Bundesliga-Spieler Alexander Prass und Michael Gregoritsch retteten mit ihren beiden Treffern in der zweiten Hälfte am Ende immerhin noch den 2:2-Ausgleich und einen Punkt für das ÖFB-Team.

Bei der Partie zwischen Österreich gegen Irland steht viel auf dem Spiel Bei der Partie zwischen Österreich gegen Irland steht viel auf dem Spiel © IMAGO/Inpho Photography

Nations League: So können Sie Österreich – Irland live verfolgen

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Hoffenheims Prass kann seine Landsleute im Rückspiel jedoch nicht unterstützen. Wie auch Xaver Schlager laboriert er an einer Muskelverletzung am Oberschenkel. Doch die beiden sind nicht die einzigen Leistungsträger, auf die Rangnick verzichten muss: Auch Kapitän David Alaba, Paul Wanner, Carney Chukwuemeka und Patrick Wimmer fallen verletzungsbedingt aus.

Die Nachwuchstalente Luca Weinhandl vom österreichischen Vizemeister SK Sturm Graz und der nachnominierte Stuttgarter Yanik Spalt sorgen dafür für positive Nachrichten: Sie stehen erstmals im Aufgebot Rangnicks und könnten ihr Debüt gegen die Iren feiern.

Auf Seite der Iren macht sich derweilen Hoffnung breit. Denn ein Punktgewinn in Linz würde das Team von Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson einen Schritt näher Richtung Ziel bringen: „Wir wollen die Gruppe unbedingt unter den Top zwei abschließen“, hatte dieser angekündigt.

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