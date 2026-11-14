Kantersieg hin oder her: Xavi stellt etwas klar

Der 29-Jährige hatte Oranje am Freitagabend als Kapitän zum furiosen 7:0 gegen Griechenland geführt.

Die Niederlande müssen im Gruppenfinale der Nations League gegen Deutschland auf Ersatzkapitän Frenkie de Jong verzichten.

Wie Oranje am Tag nach dem 7:0-Kantersieg gegen Griechenland mitteilte, leide der 29-Jährige unter „leichten körperlichen Beschwerden“ und werde nicht mit nach Berlin reisen, wo es am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) ums Viertelfinale geht.

Frenkie de Jong führte Oranje am Freitagabend als Kapitän an Frenkie de Jong führte Oranje am Freitagabend als Kapitän an © picture-alliance/Parallax Pictures/SID/Yannick Verhoeven

De Jong überzeugt an Veermans Seite

De Jong hatte am Freitagabend in Amsterdam gegen die Griechen die Binde des verletzten Virgil van Dijk übernommen und auf ganzer Linie überzeugt. De Telegraaf schrieb von einem „genialen Schachzug“ von Bondscoach Xavi, den Profi vom FC Barcelona gemeinsam mit dem Dortmunder Joey Veerman als spielstarkes Duo im Mittelfeld aufzubieten. Weitere Details zur Verletzung nannte der Verband zunächst nicht.

Die Niederländer führen die Gruppe A2 mit elf Punkten an und liegen vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor Griechenland und Deutschland. Durch den hohen Sieg ist die Elftal so gut wie sicher für das Viertelfinale qualifiziert. Die DFB-Elf hat das Ticket für die Runde mit einem Sieg zum Abschluss im Berliner Olympiastadion ebenfalls in der eigenen Hand.