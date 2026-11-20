Deutschland und Belgien treffen im Viertelfinale der Nations League aufeinander. Schon jetzt ist der Weg für das DFB-Team bis in ein mögliches Finale klar.

Deutschland trifft im Viertelfinale der Nations League auf Belgien. Bei der Auslosung in Nyon wurden neben den Viertelfinals auch direkt die Konstellationen für das Halbfinale bestimmt, sodass der Weg für ein mögliches Finale bereits feststeht.

Sollte das DFB-Team die Duelle mit Belgien (25. bis 30. März 2027) gewinnen, qualifizieren es sich für das Finalturnier im Juni (7. bis 13.). Im Halbfinale würde dann entweder England oder Norwegen warten.

Die DFB-Elf trifft im Viertelfinale auf Belgien Die DFB-Elf trifft im Viertelfinale auf Belgien © IMAGO/osnapix

Auf der anderen Seite des Turnierbaums stehen sich Frankreich und Spanien sowie Portugal und die Niederlande gegenüber. Ein Duell mit dem Weltmeister oder ein Wiedersehen mit Oranje wäre also erst im Finale möglich.

England freut sich über „Traumweg“

In England nimmt man die Auslosung mit viel Freude entgegen. Die englische Boulevardzeitung The Sun schrieb von einem „Traumweg ins Finale“. Die Partie mit Norwegen ist für die Engländer zudem die Neuauflage des WM-Viertelfinals aus diesem Sommer. In einem packenden Duell hatten sich die Three Lions erst in der Verlängerung durch ein Tor des ehemaligen Dortmunders Jude Bellingham mit 2:1 durchgesetzt.

„England ist wohl in die etwas einfachere Hälfte der Auslosung gekommen, während Spanien im Viertelfinale auf Frankreich trifft“, bilanzierte die englische Boulevardzeitung. Die Engländer „wissen nun, dass sie Belgien oder den alten Rivalen Deutschland schlagen müssen“. Das Mutterland des Fußballs sehnt sich nach dem ersten Titel seit dem WM-Sieg 1966.

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