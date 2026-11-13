Die Brüder Sebastiano und Pio Esposito prägen das Nations-League-Spiel zwischen Italien und Frankreich - aus unterschiedlichen Gründen. Speziell Pio Esposito lässt die Herzen der Südeuropäer höherschlagen und sorgt für neue Hoffnung.

Es war zunächst ein Abend der gegensätzlichen Gefühlslagen für die Brüder Sebastiano und Pio Esposito. Doch schließlich waren die italienischen Nationalspieler dann doch in Freude vereint: Am Ende rutschte Pio Esposito über den Rasen des San Siro, direkt in die Arme seines Bruders.

Sekundenlang herzte sich das Geschwisterpaar – und die Tränen in den Augen des 21-Jährigen? Selbstverständlich „die Freude darüber, das Spiel entschieden zu haben“, erklärte der Stürmer nach seinem Elfmetertreffer zum 3:1 (1:1), durch den Italien Frankreich in der Nations League die erste Niederlage unter Zinédine Zidane zugefügt hatte. Aber natürlich auch Freude darüber, „den von meinem Bruder verschossenen Strafstoß wieder gutgemacht zu haben“.

Sebastiano Esposito (l.) und Pio Esposito posieren nach dem Sieg gegen Frankreich Sebastiano Esposito (l.) und Pio Esposito posieren nach dem Sieg gegen Frankreich © IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

An einem „verrückten Abend für die Brüder Esposito“, wie die Gazzetta dello Sport titelte, hatte das Duo schließlich eine wahrhaftige Achterbahn der Gefühle durchlebt.

Schlechte Träume nach Elfer-Fehlschuss?

Denn während Pio die Zuschauer im Mailänder Fußballtempel mit einem Doppelpack verzückte, vergab sein drei Jahre älterer Bruder Sebastiano die Chance auf die italienische Führung vom Punkt (60.) – er schoss deutlich rechts vorbei.

„Von diesem verdammten Elfmeter werde ich heute Nacht träumen“, schrieb er nach dem Spiel auf Instagram. Seinen Dank inklusive eines vor Lachen in Tränen ausbrechenden Emojis richtete er explizit an seinen Bruder.

DEINE MEINUNG

Nach drei Spielen im A-Team wartet der Offensivspieler weiter auf sein Tordebüt – anders als Pio Esposito, der den Fehlschuss seines Bruders ausbadete und mit seinem Torriecher italienische Träume schürt.

Italien schöpft neue Hoffnung

„Es ist soweit, endlich ist es soweit“, jubilierte zumindest Tuttosport. Dieser Sieg im San Siro? „Er gibt uns etwas zurück, das wir in diesen traurigen Jahren auf der Strecke gelassen haben.“ Der Erfolg gegen Frankreich könne „ein Neuanfang“ sein, schrieb die Gazzetta.

Nach drei verpassten WM-Teilnahmen scheint die Formkurve unter Trainer-Rückkehrer Roberto Mancini endlich wieder nach oben zu zeigen. Nicht zuletzt dank eines „Raubtiers namens Pio“ (Gazzetta). Auch international prägte er die Schlagzeilen: „Italien ruft Pio, Pio!“, schrieb die spanische Marca.

Einen solchen Torjäger hatte Italien seit fast 30 Jahren nicht mehr: Der letzte Spieler, der in seinen ersten 14 Länderspielen für die Squadra Azzurra mindestens acht Tore erzielte, war Christian Vieri zwischen 1997 und 1998. Pio Esposito steht nun schon bei neun Treffern.

8 – Francesco Pio Esposito è il primo giocatore a segnare almeno 8 gol nelle prime 14 presenze con la maglia dell'Italia a partire da Christian Vieri (8 tra il 1997 e il 1998). Predatore.#ItaliaFrancia #NationsLeague pic.twitter.com/vkgmVJ6EYR — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 12, 2026 Externer Inhalt X Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Erleichterung bei Pio Esposito nach der „Schande von Zenica“

Gegen Frankreich ließ er nach seinem Ausgleich (26.) beim gemeinsamen Torjubel mit seinem Bruder die Muskeln spielen. Dieses Prozedere wiederholten die Geschwister beim zweiten Treffer des Torjägers (75.) – mit doppelter Erleichterung: Vor wenigen Monaten hatte schließlich auch Pio Esposito folgenschwer vom Punkt vergeben. Bei der „Schande von Zenica“ verließen die Italiener das Stadion in Bosnien gesenkten Hauptes – und mit geplatzten WM-Träumen.

Sein ganzes Leben könne er sich nicht „davor verstecken“, erklärte Pio Esposito nun: „Elfmeter werden verschossen und dann muss man den Mut haben, sie wieder zu schießen.“ Vielleicht könnte es nach diesem Motto auch für Sebastiano Esposito bereits am Sonntag klappen. Für Italien steht noch das Duell mit Belgien (20.45 Uhr im LIVETICKER) an.

Geschichte geschrieben haben die Geschwister Esposito ohnehin schon. Im September standen sie erstmals gemeinsam in der Startelf, als erstes Brüderpaar seit 111 Jahren. Gar ein Trio könnten sie sein: Allerdings spielt der älteste im Bunde, der 26 Jahre alte Salvatore, der 2022 unter Mancini sein bisher einziges Spiel für die A-Mannschaft bestritten hat, momentan nur in der zweiten italienischen Liga.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)