Der portugiesische Verbandspräsident Pedro Proenca bezieht Stellung zur "Causa Ronaldo". Er spricht von einem Missverständnis.

Pedro Proenca, Präsident des portugiesischen Verbands, hat Stellung zum Fall Cristiano Ronaldo bezogen, nachdem Trainer Jorge Jesus dem portugiesischen Superstar wieder die Tür bei der Selecao geöffnet hatte: Ronaldo werde zurückkehren – sofern er dies wolle. Jesus‘ vergangenen Entscheidungen wollte er aber nicht weiter bewerten.

„Erklärungen werde ich nicht abgeben, es sind absolut normale Gespräche zwischen Trainern und Spielern. Es ist ein rein sportlicher Bereich, ein Verbandspräsident mischt sich nicht in diese Fragen ein“, sagte Proenca am Sonntag nach dem 2:1-Sieg der Portugiesen gegen Norwegen.

Cristiano Ronaldo steht die Tür bei der Selecao wieder offen Cristiano Ronaldo steht die Tür bei der Selecao wieder offen © IMAGO/NTB

Für ihn sei Ronaldo der beste Spieler der Geschichte, ein „Spieler, der mehr als zwei Jahrzehnte dem portugiesischen Fußball gewidmet hat“. Der Verbandschef ging sogar noch weiter und forderte: „Wir müssen uns vor Cristiano Ronaldo verbeugen“.

Cristiano Ronaldo darf zurückkehren

„Er ist aus eigener sportlicher Leistung in der Nationalmannschaft – und das muss absolut unbestritten sein. Er wird immer Teil dieser Mannschaft sein, wann immer er sportlich dazu in der Lage ist. Cristiano weiß das, er weiß, dass das das die Haltung ist“, erklärte Proenca weiter.

Trainer Jesus hatte zuvor klargemacht, dass Ronaldo zur Mannschaft zurückkehren dürfe. Die Entscheidung liege aber beim Superstar selbst.

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Im Rahmen seines Statements machte Verbandspräsident Pedro Proenca dabei auch deutlich, dass er über die sportlichen Entscheidungen Jesus nicht weiter ins Detail gehen werde.

Der 55-Jährige bezeichnete die Unruhen um die „Causa Ronaldo“ als ein „Missverständnis, das zu Hause gelöst werden muss“.

„Ronaldo hätte die Nationalmannschaft womöglich schon verlassen“

Ronaldo pflege eine starke Beziehung zu Trainer Jesus, von der Proenca selbst Zeuge sei: „Denn wäre das nicht der Fall … seien wir ganz offen: Ronaldo hätte die Nationalmannschaft womöglich schon verlassen. Er tut es nicht – eben wegen dieser Beziehung und des gegenseitigen Respekts“, verdeutlichte er.

Doch es sei auch wichtig gewesen, „diese vier Spiele ruhig zu beenden, denn das sportliche Thema war es, was uns leitete. Nun sei es an der Zeit, „das Missverständnis zu klären“.

Fakt ist, dass der Verband den Konflikt beenden möchte – und das in völliger Ruhe. „Unser Ziel ist, dass wir im November alle wieder mit unserer Nationalmannschaft zusammen sein können“, schloss Proenca seine Stellungnahme ab.

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