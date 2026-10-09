Dieses Urteil über das türkische Team hat's in sich

Der türkische Verband beendet die Zusammenarbeit mit Vincenzo Montella. Nach dem sportlichen Tiefflug muss der 52-Jährige seinen Trainerposten räumen.

Vincenzo Montella ist nicht länger Trainer der türkischen Nationalmannschaft! Das gab der Verband am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

„Es wurde beschlossen, die Zusammenarbeit mit unserem Nationaltrainer der A-Nationalmannschaft, Herrn Vincenzo Montella, nicht fortzusetzen“, heißt es in einem offiziellen Statement.

Vincenzo Montella ist nicht mehr länger Nationaltrainer der Türkei Vincenzo Montella ist nicht mehr länger Nationaltrainer der Türkei © IMAGO/Buzzi

Türkei erlebte sportlichen Tiefflug

Unter Montella erlebte die türkische Auswahl nach der enttäuschenden Teilnahme an der Weltmeisterschaft einen sportlichen Tiefflug.

In der Nations League wurden die ersten vier Spiele allesamt verloren, mit einem Torverhältnis von 2:11. Die Gegner sind mit Belgien, Italien und Frankreich allerdings auch hochkarätig. Die Rufe nach Montellas Abgang waren in der Presse schon während der Länderspielphase laut geworden.

Montella war 2023 als Nachfolger von Stefan Kuntz verpflichtet worden. Unter seiner Leitung holte die Türkei in 40 Spielen 21 Siege und fünf Unentschieden, 14 Begegnungen gingen verloren.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach