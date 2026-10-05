Sorgen um Haaland nach Auswechslung

Erling Haaland sorgt bei Manchester City für bange Minuten. Der Torjäger wird beim Nations-League-Spiel Norwegens ausgewechselt. Sein Nationaltrainer gibt danach aber vorsichtige Entwarnung.

Manchester City muss vor dem Topspiel beim FC Liverpool (Sonntag, 17.30 Uhr) um Erling Haaland bangen. Der norwegische Stürmer wurde beim Nations-League-Duell mit Portugal in der 67. Minute ausgewechselt, nachdem er selbst ein Zeichen Richtung Bank gegeben hatte. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1.

Haaland wirkte beim Verlassen des Platzes angeschlagen und humpelte leicht. Eine genaue Diagnose lag zunächst nicht vor. Der Angreifer setzte sich nach seiner Auswechslung jedoch auf die Ersatzbank und verschwand nicht direkt zur Untersuchung in die Kabine.

Erling Haaland wurde bei der Niederlage gegen Portugal ausgewechselt Erling Haaland wurde bei der Niederlage gegen Portugal ausgewechselt © IMAGO/Ball Raw Images

Haaland-Auswechslung war wohl abgesprochen

Für etwas Entwarnung sorgte anschließend Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken. Die Auswechslung sei nach mehreren kräftezehrenden Partien bereits im Vorfeld besprochen worden. „Ich habe nicht nur mit ihm gesprochen, sondern mit fünf oder sechs Spielern, die zuletzt viele Minuten absolviert haben“, sagte Solbakken.

Man habe vereinbart, dass Haaland so lange spiele, bis er das Gefühl habe, der Mannschaft nicht mehr helfen zu können. Als Orientierung sei eine Einsatzzeit von rund einer Stunde vorgesehen gewesen.

Auch der spätere Wechsel sei vorbereitet gewesen. Solbakken lobte seinen Starstürmer zudem ausdrücklich: „Er hat in der (gegnerischen) Aufbauphase ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er hat die gegnerischen Innenverteidiger terrorisiert, wodurch wir in der ersten Halbzeit längere Ballbesitzphasen hatten, weil beide Innenverteidiger beschäftigt waren“, sagte der Trainer.

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Haaland-Zustand bleibt unter Beobachtung

Portugal gewann die Partie schließlich mit 2:1. Nach der Führung durch Kristoffer Ajer glich Joao Cancelo für die Gastgeber aus, ehe Goncalo Ramos den Siegtreffer erzielte.

Trotz der beruhigenden Worte bleibt Haalands Zustand ein Thema. Der Angreifer soll nun von den Medizinern von Manchester City untersucht werden.

Für das Team von Trainer Enzo Maresca stehen nach der Länderspielpause mit dem Auswärtsspiel beim FC Liverpool und dem Champions-League-Duell mit Paris Saint-Germain richtungsweisende Partien an. Zudem beschäftigt die Citizens der Schuldspruch der Premier League, die den Klub im jahrelangen Verfahren um die 115 Vorwürfe wegen Verstößen gegen Finanzregeln schuldig gesprochen hat.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.