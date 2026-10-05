Ralf Rangnick nimmt nach dem Nations-League-Spiel im Kosovo kein Blatt vor den Mund. Der Teamchef äußert deutliche Kritik an den Bedingungen und findet klare Worte für den Zustand des Rasens.

Ralf Rangnick hat nach dem Unentschieden Österreichs im Nations-League-Spiel gegen den Kosovo (1:1) den Zustand des Rasens im Fadil-Vokrri-Stadion scharf kritisiert. Der ÖFB-Teamchef machte auf der Pressekonferenz nach der Partie in der kosovarischen Hauptstadt Pristina deutlich, wie sehr die Platzverhältnisse das Spiel beeinflusst hätten.

„Jeder, der sagt, der Platz war nicht so schlecht, hat keine Ahnung von Fußball“, sagte Rangnick. „Ich muss es so brutal sagen, der Platz war eine einzige Katastrophe.“

Ralf Rangnick war nicht einverstanden mit en Platzverhältnissen in Kosovo Ralf Rangnick war nicht einverstanden mit en Platzverhältnissen in Kosovo © IMAGO/Inpho Photography

Der 68-Jährige erklärte, er sei bereits beim Abschlusstraining am Vortag vom Zustand des Spielfelds überrascht gewesen. Ein Nations-League-Spiel verdiene einen deutlich besseren Untergrund. Zugleich betonte Rangnick, seine Aussagen seien nicht als generelle Kritik am Gastgeberland zu verstehen.

„Ich finde, das Land Kosovo hat einen besseren Platz verdient als den, den wir hier vorgefunden haben“, sagte der frühere Bundesliga-Coach. Der Kosovo sei ein „aufstrebendes Land“, zudem habe die österreichische Mannschaft während ihres Aufenthalts sehr freundliche Menschen erlebt.

DEINE MEINUNG

Auch Schlager teilt aus: „Jeder Ball ist versprungen“

Mit seiner Einschätzung stand Rangnick nicht allein da. Mittelfeldspieler Xaver Schlager fand ebenfalls deutliche Worte.

„Direktspiel ist gar nicht gegangen, jeder Ball ist versprungen, mit Fußball hatte das wenig am Hut“, sagte Schlager. Österreich habe im vierten Spiel innerhalb von elf Tagen eigentlich durch kontrollierten Ballbesitz Kräfte sparen wollen. Das sei unter den gegebenen Bedingungen jedoch kaum möglich gewesen.

Trotz der Kritik nahm Österreich aus dem Auswärtsspiel einen Punkt mit. Die Diskussionen nach Abpfiff drehten sich allerdings vor allem um die Qualität des Rasens.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.