Frankreich verlängert eine kuriose Serie gegen Belgien. Das Team von Zinédine Zidane scheint in einer Halbzeit keine Tore mehr schießen zu können.

Ein Tor vor der Halbzeitpause? Für die französische Nationalmannschaft ist daran in letzter Zeit nicht zu denken. Auch beim 4:1-Sieg gegen Belgien in der Nations League traf das Team von Trainer Zinédine Zidane ausschließlich nach dem Seitenwechsel und verlängerte damit eine kuriose Serie: Die letzten 18 Tore fielen allesamt in den zweiten 45 Minuten.

Désiré Doué (77.), Rayan Cherki (81.) sowie ein überragender Michael Olise (88., 90.+1) trafen gar erst in der letzten Viertelstunde der Partie gegen Belgien. Das letzte Mal, dass die Franzosen vor der Pause trafen, liegt bereits mehr als drei Monate zurück. Im WM-Sechzehntelfinale gegen Schweden (3:0) traf Kylian Mbappé in der 45. Minute.

Frankreich blieb auch gegen Belgien ohne Tor in den ersten 45 Minuten Frankreich blieb auch gegen Belgien ohne Tor in den ersten 45 Minuten © IMAGO/PsnewZ

Frankreich führt Nations-League-Gruppe an

Seitdem folgten acht Partien in Serie ohne eigenen Treffer vor der Pause. Im Kontrast dazu stehen besagte 18 Tore, alleine sechs davon beim spektakulären 6:4-Sieg im Spiel um Platz drei bei der WM gegen England.

Dabei scheint es gerade in der Nations League kein Problem mit den Spätzündern zu geben. Nach vier Spielen stehen die Franzosen in der starken Gruppe A1 mit Italien, Belgien und der Türkei mit zehn Punkten an der Spitze.

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