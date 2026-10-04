Österreich wendet Niederlage spät ab

Das Team von Ralf Rangnick kommt erneut nach einem Rückstand zurück.

Österreichs Fußballer haben die erste Niederlage der Nations-League-Saison spät abgewendet. Das Team von Ralf Rangnick erkämpfte sich in Pristina gegen den Kosovo ein 1:1 (0:0) und verteidigte die Tabellenführung in seiner Gruppe der Liga B erfolgreich.

Der erst kurz zuvor eingewechselte Hoffenheimer Fisnik Asllani (70.) traf zur Führung für den Kosovo, doch Christoph Lang (85.) glich für Österreich aus.

Schlager hält Österreich lange im Spiel

Nach vier Spielen stehen die Österreicher, die schon beim 2:2 in Irland nach einem Rückstand zurückgekommen waren, bei acht Zählern und sind weiter ungeschlagen.

Torhüter Alexander Schlager von Bundesligist Werder Bremen parierte mehrfach stark und hielt den WM-Sechzehntelfinalisten lange im Spiel, offensiv wachte Rangnicks Mannschaft erst spät auf.

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