Die Portugiesen können es auch ohne ihren Superstar. Das Weiterkommen ist der Selecao nicht mehr zu nehmen.

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft hat auch ohne Superstar Cristiano Ronaldo den vorzeitigen Viertelfinaleinzug in der Nations League perfekt gemacht.

Im zweiten Spiel nach der viel beachteten Abreise des Rekordtorschützen siegte die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus mit 2:1 (1:1) gegen Norwegen und feierte den vierten Erfolg im vierten Spiel.

Haaland harmlos – Conceicao dämlich

Mit zwölf Punkten ist dem Titelverteidiger und zweimaligen Nations-League-Sieger das Weiterkommen nicht mehr zu nehmen. Angreifer Goncalo Ramos (79.) traf in Porto zum Sieg für die Gastgeber, nachdem der frühere Bayern-Profi Joao Cancelo (38.) ein Traumtor von Norwegens Kristoffer Ajer (36.) ausgeglichen hatte.

Stürmerstar Erling Haaland blieb bei den Norwegern weitgehend unauffällig. Portugals Francisco Conceicao (86.) sah die Gelb-Rote Karte. Nach einer ersten Verwarnung hatte er dem Schiedsrichter den Daumen entgegengestreckt und eine zweite Gelbe erhalten.

Ronaldo hatte das Trainingslager des Nationalteams in Dänemark am Mittwoch überstürzt verlassen und das Ende seiner Karriere in der Selecao angedeutet. Auslöser war Jesus‘ Ankündigung, den Nationalhelden wie schon im vorherigen Spiel auf die Bank setzen zu wollen. Zu viel für den Rekordtorschützen der Portugiesen; ein Privatjet brachte ihn mitten in der Nacht nach Madrid. Laut portugiesischen Medien soll Jesus zu einem Versöhnungsgespräch mit Ronaldo bereit sein, die Zeitung A Bola schrieb von einem „Friedensgipfel“.

Jesus macht Ronaldo die Tür auf

Jesus erklärte nach der Partie: „Ich weiß nicht, was passieren wird, für mich ist alles offen. Er muss sich vor der Nominierung entscheiden, wie es mit seinem Leben weitergehen soll. Wenn er spielt und in der Nationalmannschaft sein möchte, kann er zurückkommen, wann immer er will – warum nicht?“

Es habe sich um ein Missverständnis gehandelt, „und meiner Meinung nach lässt es sich leicht klären. Was mich betrifft, ist alles in Ordnung.“

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