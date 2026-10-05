Nations League heute: Italien – Türkei im TV, Stream und Ticker

Brisantes Duell in der Nations League: Italien trifft auf die Türkei. Bei den Türken steht der italienische Trainer Vincenzo Montella massiv unter Druck. So können Sie die Partie verfolgen.

In der Nations League treffen beim Spiel zwischen Italien und der Türkei (20.45 Uhr) an der Seitenlinie zwei italienische Trainer aufeinander. Doch für Roberto Mancini auf der einen und Vincenzo Montella auf der anderen könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein.

Während Mancini den Neuaufbau der Squadra Azzurra anleitet und zuletzt erste Erfolge verzeichnen konnte, wird die Luft für seinen Landsmann Montella in der Türkei immer dünner. Nach der 0:3-Niederlage in Belgien, der dritten Pleite im dritten Spiel der Nationenliga, wurden die Rufe nach seinem Aus immer lauter.

Nations League: So können Sie Italien – Türkei live verfolgen:

Montellas Zukunft in der Türkei mehr als fraglich

Die Sportzeitung Fanatik schloss sich den Forderungen der Fans an. „Es ist das Beste für dich, dich im Guten zu verabschieden, ohne deinen Ruf weiter zu beschädigen“, hieß es dort in Richtung Montellas.

Vincenzo Montella trifft mit der Türkei auf sein Heimatland Italien Vincenzo Montella trifft mit der Türkei auf sein Heimatland Italien © IMAGO/ANP

Der 52-Jährige hatte die Türkei vor ziemlich genau drei Jahren übernommen und mit dem Erreichen des EM-Viertelfinals 2024 sowie der erstmaligen WM-Teilnahme seit 24 Jahren große Erfolge verzeichnet. Doch das unrühmliche Vorrunden-Aus beim Turnier in diesem Sommer ließ die Stimmung kippen.

Nach den drei Niederlagen in der Nations League und dem drohenden Abstieg aus der A-Liga ist seine Zukunft in der Türkei mehr als fraglich. Im Hinspiel gegen Italien setzte es eine deutliche 1:4-Klatsche.

Die Italiener verbuchten anschließend mit einem 1:1-Unentschieden gegen Frankreich in Paris einen Achtungserfolg und wollen nun gegen die Türkei nachlegen.

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