Prestigeduell in der Nations League: Frankreich empfängt Belgien zum nächsten Gipfeltreffen zweier europäischer Schwergewichte. Die Équipe Tricolore will vor heimischem Publikum einen wichtigen Schritt Richtung Endrunde machen.

Frankreich und Belgien liefern sich am Montagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) das wohl prominenteste Duell des vierten Nations-League-Spieltags. Im Stade de France treffen zwei Nationalteams aufeinander, die regelmäßig zu den Favoriten bei großen Turnieren zählen und auch diesmal wichtige Punkte im Kampf um die Spitzenplätze benötigen.

Die Franzosen gehen mit Rückenwind in die Partie. Die Mannschaft von Zinedine Zidane präsentierte sich zuletzt stabil und möchte ihre Führung in der Gruppe A1 (sieben Punkte) weiter untermauern. Verfolger Belgien (sechs Punkte) hingegen steht unter Zugzwang und will im direkten Vergleich eine Reaktion zeigen.

Olise sitzt gegen Belgien erneut auf der Bank Olise sitzt gegen Belgien erneut auf der Bank © IMAGO/SOPA Images

Nations League: So können Sie Frankreich – Belgien live verfolgen

Bei Frankreich sitzt Bayern-Star Michael Olise – wie schon im ersten Duell mit Belgien, wo er nach Einwechslung das 1:0-Siegtor geschossen hatte – zunächst auf der Bank. Teamkollege Dayot Upamecano fehlt nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Italien gesperrt.

Zudem gibt es im Team von Zidane zwei Debütanten, die ihr erstes Länderspiel absolvieren werden: Guillaume Restes debütiert im Tor, Leny Yoro in der Innenverteidigung.

Frankreich – Belgien: Die Aufstellungen

Frankreich: Restes – Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf – Akliouche, Koné, Camavinga – Dembélé, Lepaul, Barcola

Belgien: Vandevoordt – Seys, Ngoy, Mechele, Castagne – Vanaken, Lavia, Raskin – Moreira, Lukaku, Lukébakio

Die vergangenen Duelle zwischen beiden Nationen waren regelmäßig von hoher Intensität geprägt. Entsprechend dürfen sich die Fans erneut auf ein Spitzenspiel mit großer sportlicher Bedeutung freuen.

Für Frankreich wäre ein Heimsieg ein weiterer Schritt in Richtung Finalrunde. Belgien dagegen benötigt ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren. Die Voraussetzungen für einen hochklassigen Fußballabend könnten damit kaum besser sein.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.