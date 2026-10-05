Nations League heute: Frankreich – Belgien im TV, Stream und Ticker

Spitzenspiel in der Nations League: Frankreich empfängt Belgien und will den ersten Heimsieg unter Zinédine Zidane einfahren.

Am vierten Spieltag der Gruppe A1 der UEFA Nations League kommt es am Montag, dem 5. Oktober 2026, um 20:45 Uhr im Stade de France zum echten Spitzenspiel: Tabellenführer Frankreich empfängt Verfolger Belgien zum direkten Duell an der Tabellenspitze.

Für Frankreich steht die Partie unter besonderem Vorzeichen: Unter dem neuen Trainer Zinédine Zidane soll vor heimischem Publikum im Stade de France der erste Sieg als verantwortlicher Coach gelingen.

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Nations League: Michael Olise im Hinspiel der Matchwinner

Zuletzt kam die Équipe Tricolore gegen Italien nicht über ein 1:1 hinaus, zeigte sich damit aber ordentlich – Zidane äußerte sich im Anschluss „sehr zufrieden“ mit der Leistung seiner Mannschaft. Mit sieben Punkten aus drei Spielen führt Frankreich die Gruppe weiterhin an.

Auch die „Roten Teufel“ reisen mit Rückenwind an: Unter dem neuen Trainer Mark van Bommel feierte Belgien zuletzt einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die Türkei, nachdem man zuvor bereits mit 2:0 gegen Italien gewonnen hatte. Mit sechs Punkten liegt Belgien nur knapp hinter dem Gastgeber und könnte mit einem Auswärtssieg in Paris sogar an die Tabellenspitze vorbeiziehen.

Das Hinspiel hatte Frankreich durch einen Treffer von Michael Olise gewonnen.

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