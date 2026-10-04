Modric schämt sich nach Demütigung

Kroatiens Altstar Luka Modric rechnet nach dem Debakel gegen England schonungslos mit dem Team ab.

Am Ende der Demütigung rang Luka Modric um Erklärungen. Seit 20 Jahren reise er zu Kroatiens Fußball-Nationalteam, doch nach diesem desaströsen 0:7 (0:4) am Samstagabend gegen England habe er sich das erste Mal „geschämt“.

Man könne verlieren, ergänzte der Rekordnationalspieler des Landes kroatischen Medien zufolge, „aber so zu verlieren und den Ruf zu ruinieren, den wir uns über Jahre erarbeitet haben, ist inakzeptabel“.

Luka Modric ist Rekordnationalspieler Kroatiens Luka Modric ist Rekordnationalspieler Kroatiens © IMAGO/Pixsell

Kroatien-Star Modric: „Ich schäme mich zutiefst“

Schon zur Pause war die Partie in Rijeka entschieden gewesen. „Ich schäme mich zutiefst. So kann man keinen Fußball spielen“, gab der schonungslos offene Modric (41) zu: „Wenn man mit zwei Spielern weniger spielt, geht das nicht, und wir sahen aus, als wären wir vier oder fünf Spieler weniger. Ein katastrophaler Abend.“

Er rief dennoch zum Zusammenhalt auf: „Wir haben schon schwierige Situationen gemeistert, wir haben bitter verloren, aber so ein Gefühl habe ich nach einem Spiel in der Nationalmannschaft noch nie erlebt.“

Presse schießt sich auf Trainer Bilic ein

Die heimische Presse ließ kein gutes Haar am Team des Trainer-Rückkehrers Slaven Bilic. „Kroatien präsentierte sich so, wie San Marino üblicherweise gegen Kroatien und England spielt. Und San Marino erwischte keinen guten Tag“, analysierte index.hr.

Dies sei „die größte Niederlage überhaupt“, gestand Bilic: „Es tut mir leid, wir sind enttäuscht, es tut mir leid für die Fans, es tut mir leid für die Kinder auf der Tribüne.“

DEINE MEINUNG

Kroatien nun gegen Weltmeister Spanien gefordert

In Rijeka hatten sich beide Teams vor einem jungen Publikum duelliert: Aufgrund rassistischer Entgleisungen der kroatischen Fans im vergangenen Jahr hatte die Europäische Fußball-Union (UEFA) eigentlich ein Geisterspiel angeordnet. Eine Regelung besagt aber, dass Kinder bis zu 14 Jahren trotzdem kostenlos ins Stadion dürfen – und so waren die Tribünen sehr gut besucht.

Am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) geht es für Modric und seine Mitspieler gegen den Weltmeister Spanien um Schadensbegrenzung.

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