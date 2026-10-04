Das Team von Xavi tut sich jedoch wie schon im ersten Duell vor einer Woche schwer.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft bleibt auch im vierten Spiel unter Trainer Xavi weiter ungeschlagen und nimmt Kurs auf das Viertelfinale der Nations League.

In Eindhoven gewann Oranje das zweite Duell gegen Serbien innerhalb einer Woche mit 2:1 (1:1) und liegt in Gruppe A2, auch dank des Unentschiedens zwischen Griechenland und Deutschland (0:0), nun auf Platz eins.

Zirkzee wird zum Matchwinner

Vor heimischem Publikum gingen die Niederländer nach einem Freistoß in Führung (30.). Zunächst hatte es so ausgesehen, als hätte Virgil van Dijk, der sein 100. Länderspiel bestritt, den Ball noch touchiert. Das Tor wurde jedoch Teun Koopmeiners zugeschrieben. Serbien hatte mit dem Kopfballtor von Mihajlo Cvetkovic eine schnelle Antwort parat (35.). In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste mutiger, belohnten sich aber nicht. Der frühere Münchner Joshua Zirkzee traf zur Entscheidung (72.).

Die Serben, die schon im Hinspiel vor einer Woche knapp mit 1:2 (0:1) unterlagen, bleiben weiter ohne Sieg. Zum Abschluss der Vorrundenphase treffen sie in knapp sechs Wochen erneut auf Deutschland (13. November), die Niederlande nehmen es parallel dazu mit Griechenland auf. Drei Tage später steht dann für Oranje das zweite Duell mit Deutschland an, Serbien ist zu Gast in Griechenland.

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