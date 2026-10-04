Kane vor Rekordspiel: „Ich bin bereit“

Der Bayern-Star blickt nach dem Kantersieg in Kroatien auf das Spiel voraus, in dem er zu Englands Rekordnationalspieler aufsteigen kann.

Schon kurz nach dem „perfekten“ Abschluss dieser Woche fieberte Harry Kane seinem Rekordspiel entgegen. Er werde jedenfalls „bereit“ sein, am Dienstag (20.45 Uhr/DAZN) im Wembley-Stadion wieder von Beginn an aufzulaufen, kündigte der Kapitän der Three Lions bei ITV an. Sollte Kane gegen Tschechien auf dem Feld stehen, würde er zu Peter Shilton aufschließen und zu England Rekordnationalspieler aufsteigen.

Der Angreifer von Bayern München steht vor seinem 125. Länderspiel, aber auch sein 124. wird er in bester Erinnerung behalten. Beim 7:0 (4:0)-Kantersieg in Kroatien schoss sich Kane mit einem Doppelpack schon einmal warm für sein mögliches Jubiläumsspiel. Mit Shilton gleichzuziehen, wäre „schön“, betonte Kane, Thomas Tuchel habe ihn ja in der 70. Minute ausgewechselt, „um mich für das nächste Spiel zu schonen“. Rekordtorjäger ist Kane auf der Insel längst, inzwischen steht er bei 89 Treffern.

Zuvor hatten Kane und seine Mitspieler eine Leistung gezeigt, die Tuchel zum Schwärmen brachte. „Ich habe die Einstellung geliebt. Von der ersten bis zur letzten Minute war jeder auf höchstem Niveau“, sagte der deutsche Coach. Kane betonte: „Während der Woche hatten wir wunderschönes Wetter, ein tolles Hotel und den Blick aufs Meer. Wir hätten leicht in diesen Urlaubsmodus verfallen können. Es war unglaublich vom Anfang bis zum Ende.“