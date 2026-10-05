Viktor Gyökeres ist in der Nations League einfach nicht zu stoppen. Der Schwede trifft erneut und stellt einen Rekord auf.

Schweden-Star Viktor Gyökeres hat beim 1:0-Sieg gegen Rumänien Geschichte geschrieben. Der Arsenal-Stürmer erzielte das einzige Tor des Abends und traf damit als erster Spieler der Geschichte in sieben aufeinanderfolgenden Nations-League-Spielen.

In der noch laufenden Länderspielpause war er zuvor in Gruppe B4 im Hinspiel gegen Rumänien sowie gegen Polen und Bosnien und Herzegowina jeweils einmal erfolgreich gewesen. Auch dank seiner Tore blieb Schweden in den vier Spielen ungeschlagen und steht mit zehn Punkten an der Spitze der Tabelle.

Viktor Gyökeres traf im siebten Nations-League-Spiel in Folge Viktor Gyökeres traf im siebten Nations-League-Spiel in Folge © IMAGO/Bildbyran

Gyökeres-Serie hält seit zwei Jahren an

Gyökeres Torserie im Wettbewerb startete bereits vor zwei Jahren, damals noch in Liga C, gegen Estland. Es folgte ein Tor gegen die Slowakei sowie ein Viererpack im Duell mit Aserbaidschan. In den letzten zehn Nations-League-Spielen blieb der 28-Jährige nur einmal torlos und schoss insgesamt 13 Tore.

Insgesamt traf Gyökeres in seiner Nationalmannschaftskarriere in 41 Spielen 25-mal. Damit liegt er auf Platz elf der ewigen Rekordtorschützen seines Landes. An der Spitze steht Schweden-Legende Zlatan Ibrahimovic mit 62 Treffern.

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