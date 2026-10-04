Auch das Rückspiel zwischen Israel und Irland ist politisch aufgeladen. Es findet in Serbien statt.

Israels Fußball-Nationalmannschaft wird am Sonntagabend im Nations-League-Spiel gegen Irland in Gedenken an die Opfer des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 mit schwarzen Armbinden auflaufen. Die UEFA habe einem entsprechenden Antrag zugestimmt, teilte der israelische Fußballverband mit. Vor drei Jahren hatten Angreifer der Hamas in Israel rund 1200 Menschen getötet und zahlreiche weitere verschleppt.

Im Hinspiel (3:0 für Irland) am vergangenen Sonntag hatten die Iren eine Armbinde getragen, um gegen den Krieg im Gazastreifen zu protestieren. Die Begegnung ist erneut politisch aufgeladen, die Republik Irland gehört seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Oktober 2023 zu den europäischen Ländern, die besonders deutlich ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck gebracht haben.

Die israelische Mannschaft gedenkt am Sonntag der Opfer des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 mit schwarzen Armbinden Die israelische Mannschaft gedenkt am Sonntag der Opfer des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 mit schwarzen Armbinden © IMAGO/ABACAPRESS

Wegen des militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen als Reaktion auf den Überfall der Hamas hatte es in Irland im Vorfeld Forderungen nach einem Boykott gegeben.

Auch brisantes Rückspiel auf neutralem Platz

Beim Hinspiel in Ungarn hatten die Spieler auf die üblichen Gesten der Fairness verzichtet. Die Iren neigten etwa ihre Köpfe beim Abspielen der israelischen Hymne. Israelische Behörden verurteilten die Handlungen. Die Partie am Abend (20.45 Uhr) findet erneut auf neutralem Platz statt, diesmal im serbischen Backa Topola.