Michael Olise begeistert nicht nur die Fans, sondern auch Frankreichs Nationaltrainer Zinédine Zidane. Der Bayern-Profi erhält vom Weltmeister von 1998 ein besonderes Lob für Qualitäten, die weit über seine Technik hinausgehen.

Zinédine Zidane hat Michael Olise nach dessen starken Leistungen für die französische Nationalmannschaft mit höchsten Worten bedacht. Der neue Nationaltrainer erklärte in der Sendung Téléfoot auf TF1, was den Offensivspieler des FC Bayern aus seiner Sicht so besonders macht.

„Es ist pures Talent“, sagte Zidane über Olise. Noch wichtiger sei für ihn jedoch die Spielintelligenz des 24-Jährigen. „Er spürt den Fußball, er spürt die Situationen. Er weiß, wann er attackieren muss und wann er das Tempo herausnehmen sollte.“

Zinédine Zidane (r.) ist begeistert von Michael Olises Fähigkeiten Zinédine Zidane (r.) ist begeistert von Michael Olises Fähigkeiten © IMAGO/Bestimage

Der Coach sieht in Olise einen Spieler, der nicht nur effektiv agiert, sondern auch für besondere Momente sorgt. „Er liebt es, zu spielen. Er will den Menschen Freude bereiten, wenn er auf dem Platz steht“, erklärte Zidane.

Zidane schwärmt von Olise: „Er ist der geborene Führungsspieler“

Zuletzt hatte Olise mit seinen Treffern maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der Équipe Tricolore, beim 1:1 gegen Italien glänzte er mit einem traumhaft verwandelten Freistoß.

Für Zidane ist der Bayern-Star längst mehr als nur ein torgefährlicher Offensivspieler. „Olise ist ein geborener Führungsspieler“, betonte Zidane und erläuterte: „Abseits des Platzes ist er eher zurückhaltend und schüchtern, auf dem Platz ist er das aber überhaupt nicht.“

Mit seinen Fähigkeiten am Ball und seinem Gespür für Spielsituationen zählt Olise aktuell zu den wichtigsten Akteuren im französischen Nationalteam. Entsprechend froh zeigte sich Zidane, einen Spieler dieses Kalibers in seinem Kader zu haben.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.