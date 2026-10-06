Der englische Star-Torjäger Harry Kane kann am Dienstag zum Rekordspieler seines Landes aufsteigen.

Englands Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel ist vom Rekordhunger seines Star-Torjägers Harry Kane schwer beeindruckt. „Ich glaube, all diese Neuner auf der Welt, egal in welcher Liga oder im Jugendfußball, sind ein bisschen anders gestrickt“, sagte Tuchel vor dem Nations-League-Spiel gegen Tschechien am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) im Londoner Wembley-Stadion.

Dort kann Kane in seinem 125. Länderspiel mit Rekordnationalspieler Peter Shilton gleichziehen, Rekordschütze seines Landes ist er mit bis dato 89 Treffern längst. „Man wird keinen Torjäger dieses Kalibers finden, der sich nicht diese individuellen Ziele gesetzt hat und der sich dadurch bis an seine Grenzen treibt. Das ist es also, was ihn antreibt. So ist Harry eben“, sagte Tuchel.

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel (l.) zusammen mit seinem Kapitän Harry Kane Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel (l.) zusammen mit seinem Kapitän Harry Kane © IMAGO/APL

Großer Titel blieb Kane bislang verwehrt

Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur zu Bayern München im Jahr 2023 ist Kane in jeder Saison Torschützenkönig der Bundesliga geworden. Erst im September erreichte er in seinem 98. Bundesliga-Spiel als schnellster Spieler der Geschichte die 100-Tore-Marke. Nach 61 Treffern in 51 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison gilt der 33-Jährige als einer der Top-Anwärter auf den diesjährigen Ballon d’Or.

Ein großer Titel mit der Nationalmannschaft blieb Kane bislang verwehrt. 2021 und 2024 wurde er Vize-Europameister, bei der WM in diesem Jahr belegten die Three Lions Platz drei. Mit den Bayern holte er bislang zweimal die deutsche Meisterschaft und den Supercup sowie einmal den DFB-Pokal.

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