Philipp Treu überzeugte bei seinem Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. Jürgen Klopp ist vor der nächsten Partie voll des Lobes.

Philipp Treu steht trotz seines starken Debüts gegen die Niederlande beim zweiten Nations-League-Spiel der DFB-Elf gegen Griechenland (JETZT im LIVETICKER) nicht in der Startelf. Dennoch wurde er noch vor Anpfiff von Bundestrainer Jürgen Klopp mit Lob überschüttet.

„Er hat es nicht nur gut gemacht, sondern überragend“, stellte Klopp im Gespräch mit dem ARD-Duo Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger klar. „Es war sein erstes Länderspiel, es war Holland. Er hat gegen Cody Gakpo gespielt. Gakpo hat in jedem Spiel, in dem ich ihn gesehen habe, vier Szenen Minimum, in denen er nach innen zieht und abschließt. In dem Spiel: keine!“, führte der 59-Jährige lobend über den Freiburger aus.

Philipp Treu bekam von Jürgen Klopp ein großes Lob ausgesprochen Philipp Treu bekam von Jürgen Klopp ein großes Lob ausgesprochen © IMAGO/ANP

Im Verbund mit Joshua Kimmich und Karim Adeyemi, der vor ihm auf der rechten Seite spielte, hielt er seinen Gegenspieler gut in Schach. Was Klopp besonders gut gefiel? „Er war mutig, war aggressiv. Er hat das gemacht, was ein Verteidiger zuallererst machen muss, nämlich verteidigen. Deshalb war ich da sehr zufrieden.“

Schweinsteiger sieht Vergleich mit Ex-BVB-Star

Treu erinnere Schweinsteiger dabei an einen früheren Schützling von Klopp aus seiner Zeit beim BVB. „Aber in Bezug auf Philipp Treu hast du eins gesagt: Der erinnert dich ein bisschen an Kevin Großkreutz“, richtete Sedlaczek die Worte an ihren Kollegen, was Klopp ein Lachen entlockte.

„Sofort. Vielleicht nicht ganz so verrückt vom Typ her. Ich weiß nicht, musst du mir sagen“, antwortete Schweinsteiger. „Als Typ sind sie unterschiedlich, aber auf dem Platz kann er das mitgehen, das ist kein Problem“, bestätigte Klopp. Ein Vergleich zwischen beiden Spielern sei „auf jeden Fall da, logisch“.

DEINE MEINUNG

Und dennoch darf gegen Griechenland Josha Vagnoman hinten rechts beginnen. Eine Veränderung, die so auch geplant war. „Josha hat toll trainiert und es war klar, dass er sich heute auch zeigen darf“, erklärte Klopp. Neben Vagnoman rückten auch Bambasé Conté, Younes Ebnoutalib, Yann Aurel Bisseck und Alexander Nübel in die erste Elf.

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