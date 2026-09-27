Trotz eines Treffers von Erling Haaland schiebt sich Portugal in Gruppe 4 der Nations League auf Rang eins. Cristiano Ronaldo sitzt nur auf der Bank.

Ohne den 90 Minuten auf der Bank sitzenden Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat Portugal ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Nations-League-Duell beim WM-Viertelfinalisten Norwegen gewann Portugal mit 2:1 (1:0). Beim zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Portugals neuem Nationaltrainer Jorge Jesus gelang dem Titelverteidiger die Antwort auf den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Norwegens Star-Stürmer Erling Haaland.

Wie schon beim erfolgreichen Jesus-Debüt gegen Wales besorgte Joao Felix (17.) die Führung. Sturmkollege Goncalo Ramos, der für Ronaldo in die Startelf rückte, erzielte den zweiten Treffer Portugals (54.). Kurz zuvor hatte Haaland (51.) Norwegen wieder Hoffnung gemacht.

Musste 90 Minuten zuschauen: Cristiano Ronaldo Musste 90 Minuten zuschauen: Cristiano Ronaldo © IMAGO/NTB

Nach dem 1:0-Erfolg zum Auftakt gegen Wales hatte der 72-jährige Jesus bei seinem ersten richtigen Härtetest drei Wechsel vorgenommen. Neben dem angeschlagenen Bruno Fernandes, der gar nicht erst im Kader stand, rotierten neben Kapitän Ronaldo und Vitinha zwei weitere namhafte Spieler aus der ersten Elf.

Nations League: Beide Torhüter patzen

Felix erhielt erneut das Vertrauen von seinem früheren Vereinstrainer Jesus, unter dem der Stürmer bereits bei Al-Nassr in Saudi-Arabien aufgeblüht war. In der 17. Minute traf er in Oslo erneut aus der Distanz sehenswert das Tor.

Nachdem Norwegen in der ersten Hälfte noch vergeblich angerannt war und sich ein klares Chancenplus erspielt hatte, zeigte sich Haaland dann kurz nach der Pause hellwach. Portugals Torhüter Diogo Costa konnte einen Freistoß von Martin Ödegaard nur nach vorne abwehren und Haaland setzte erfolgreich nach.

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Weil aber auch Norwegens Torhüter Örjan Nyland, der beim Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag steht, kurz darauf patzte, gelang den Portugiesen die schnelle Antwort. Im Spielaufbau hatte Nyland Ramos direkt in die Füße gespielt, der den Keeper sehenswert aus rund 20 Metern per Heber überwand.

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