Tuchel vor Tschechien-Spiel: „Noch keine Siegpflicht“

Der 53-Jährige will nach der Pleite der Three Lions zum Auftakt gegen Spanien Druck von seiner Mannschaft nehmen.

Thomas Tuchel sieht die englische Fußball-Nationalmannschaft vor dem zweiten Spieltag der Nations League noch nicht unter Zugzwang. „Es ist ein bisschen früh in der Gruppe für ein Spiel mit Siegpflicht“, sagte der Three-Lions-Coach vor dem Duell mit Tschechien am Dienstag in Prag. Nach dem 2:3 gegen Weltmeister Spanien zum Auftakt ist ein gutes Ergebnis für die Engländer dennoch wichtig.

„Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das war gegen Spanien unser Ziel und ist es auch jetzt“, sagte Tuchel. Gerade nach einer Niederlage sei ein gutes Ergebnis wichtig, „um Selbstvertrauen, Unterstützung und Glauben“ zu bekommen. England hatte gegen Spanien eine 2:1-Führung noch aus der Hand gegeben.

Ob Tuchel seine Startelf dabei unverändert lassen kann, ist offen. Ezri Konsa und Nico O’Reilly, die gegen Spanien von Beginn an gespielt hatten, plagen laut Tuchel „kleinere Probleme“. Der 53-Jährige kündigte an, gemeinsam mit Ärzten, Physiotherapeuten und den Spielern über deren Einsatz zu entscheiden.

Auch Tschechien war mit einer Niederlage in die Nations League gestartet und kassierte zu Hause gegen Kroatien ein 1:2. Mit Santi Denia steht erstmals ein ausländischer Trainer an der Seitenlinie. Der Spanier führte seine Heimat 2024 zu Olympia-Gold. England hat in bislang drei Nations-League-Ausgaben nur einmal das Halbfinale erreicht und war 2022/23 sogar aus der höchsten Liga abgestiegen.

Für Tuchel ist die Aufgabe in Prag eine anspruchsvolle. „Wir respektieren den Gegner, seine Qualität und die Herausforderung“, sagte der ehemalige BVB-Trainer. Die Tschechen haben seit 2019 keines ihrer vier Heimspiele gegen England verloren.