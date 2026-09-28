Gegen Belgien sieht es lange Zeit nach einem torlosen Unentschieden aus, dann entscheidet Bayerns Michael Olise die Partie.

Die französische Nationalmannschaft hat dank Bayern-Star Michael Olise in der noch jungen Ära Zinédine Zidane ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel eingefahren.

In Abwesenheit ihres verletzten Superstars Kylian Mbappé bezwang die Équipe Tricolore im Topspiel der Nations-League-Gruppe A1 Belgien mit 1:0 (0:0) und sicherte mit sechs Punkten die Tabellenführung vor den „Roten Teufeln“ und Italien (jeweils drei) sowie der Türkei (punktlos).

Michael Olise schießt Frankreich zum Sieg in Belgien Michael Olise schießt Frankreich zum Sieg in Belgien © IMAGO/Crystal Pix

Drei Tage nach dem 1:0 in der Türkei entschied Olise (88.) die Partie in der Schlussphase nach seiner Einwechslung. Der Bayern-Star schnappte sich im Mittelfeld den Ball, schüttelte seinen Gegenspieler gekonnt ab und schloss sein Solo sehenswert mit einem überlegten Abschluss ins linke untere Eck ab.

Für Zidane steht am Freitag das Debüt vor heimischem Publikum in Paris gegen Italien ( ) an. Zeitgleich empfängt Belgien die Türkei, ehe es im Anschluss zum zweiten direkten Duell im Rückspiel kommt.

Nations League: Zidane rotierte ordentlich

Zidane rotierte im Nachbarschaftsduell, das Frankreich seit 45 Jahren nicht mehr verloren hat, zu Beginn ordentlich durch. Zunächst ohne Olise und Ousmane Dembélé, dafür auf gleich neun Positionen verändert, gingen Les Bleus ins Spiel. Mit Andy Diouf (Inter Mailand), Jeremy Jacquet (FC Liverpool) und Lucas da Cunha (Como 1907) gaben zudem gleich drei Franzosen ihr Debüt.

Dem Spielfluss schadete das einstweilen nicht. Desire Doués (12.) erste Duftmarke aus 14 Metern an die Latte markierte den Startschuss eines munteren Schlagabtauschs, in dem sich beide Mannschaften bis zur Pause defensiv nicht sattelfest, aber auch verschwenderisch in ihren Chancen präsentierten.

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Ohne WM-Rekordtorschütze Mbappé, der aufgrund einer Knieverletzung bereits den Heimweg gen Madrid angetreten hatte, ging Frankreich im Anschluss weiter die Zielstrebigkeit ab: Erst verpasste Doué (52.) nach feiner Körpertäuschung, kurz darauf rettete der Pfosten für Belgiens geschlagenen Torhüter Senne Lammens gegen da Cunha (54.).

Mark van Bommel, der gegen Italien (2:0) einen geglückten Einstand im Schatten der Debüts von Zidane und Jürgen Klopp gefeiert hatte, konnte derweil einzig an dem Ergebnis Gefallen finden. Seine „Roten Teufel“ fanden kaum noch Entlastung und konnten dem eingewechselten Superstar-Duo letztlich dann nichts mehr entgegensetzen.

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