Serbien-Trainer nominiert Kostic und Jovic

Veljko Paunovic nominiert zwei ehemalige Bundesliga-Spieler für das Länderspiel gegen Deutschland.

Die beiden früheren Frankfurter Filip Kostic und Luka Jovic stehen im Aufgebot der serbischen Fußball-Nationalmannschaft für den Auftakt in der Nations League mit dem Länderspiel gegen die DFB-Elf am 1. Oktober in München. Trainer Veljko Paunovic berief Flügelstürmer Kostic (33) von der PSV Eindhoven, der auch für den VfB Stuttgart und den Hamburger SV spielte, wie Angreifer Jovic (28) in seinen 28-köpfigen Kader.

Angeführt werden die „weißen Adler“ von Kapitän und Rekordnationalspieler Dusan Tadic (37), der seit Sommer bei NEC Nijmegen in den Niederlanden unter Vertrag steht. Auch Stürmer Dusan Vlahovic (26/Besiktas) ist dabei, zudem einige Spieler aus der italienischen Serie A wie die Stars Strahinja Pavlovic (25/AC Mailand) oder Aleksandar Stankovic (21/Inter Mailand).

Serbien trifft zum Auftakt jeweils in Belgrad am 24. September auf Griechenland und drei Tage später auf die Niederlande. Nach dem Duell mit der DFB-Auswahl geht es zum Abschluss der anstehenden Länderspielmaßnahme am 4. Oktober in Eindhoven erneut gegen Oranje.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach