Liverpool-Star Alexander Isak reist vorzeitig aus dem schwedischen Lager ab. Wie lange er ausfällt, bleibt zunächst offen.

Stürmerstar Alexander Isak ist angeschlagen aus dem Teamquartier der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft abgereist und zum FC Liverpool zurückgekehrt.

Die Reds gaben am Sonntag bekannt, dass der Angreifer aufgrund einer „leichten Verletzung“ vom medizinischen Team des Vereins untersucht werde. Nähere Angaben machte der LFC nicht. Schwedens Trainer Graham Potter verwies auf „ein leichtes Problem am Oberschenkel“.

Isak selbst hatte nach dem Spiel gegen Rumänien in der Nations League in der Mixed Zone vor Reportern auf seinen offensichtlich blutigen Zeh gezeigt. „Man kann es sehen“, sagte der in Badeschlappen vor die Presse getretene Stürmer: „Es war ein heftiger Tritt. Diejenigen von euch, die schon gespielt haben, wissen vielleicht, dass es ein paar Minuten dauert, bis der Schmerz nachlässt, aber es war in Ordnung.“

Nations League: Isak traf am Freitag

Der Vereinskollege des deutschen Nationalspielers Florian Wirtz wird den Schweden damit in den drei weiteren Nations-League-Spielen gegen Polen am Montag sowie Bosnien-Herzegowina (2. Oktober) und Rumänien (5. Oktober) fehlen. Im ersten Duell mit Rumänien (2:1) hatte Isak am Freitag zum 1:0 getroffen und über 90 Minuten auf dem Feld gestanden.

Seit seinem Wechsel im Vorjahr für rund 145 Millionen Euro von Newcastle United nach Liverpool hatte Isak immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In dieser Saison stand er bislang in allen fünf Premier-League-Spielen in der Startelf und erzielte dabei vier Tore. Auf Liverpool wartet am 11. Oktober in der Liga als nächstes das Topspiel gegen Manchester City.

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