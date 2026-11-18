Die Auslosung für die Endrunde im Sommer, bei der es auch um Olympia-Tickets geht, findet am 26. November in Belgrad statt.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist bei der EM-Auslosung in Topf eins gesetzt. Das gab die UEFA im Vorfeld der Ziehung am 26. November (18.30 Uhr MEZ) im serbischen Belgrad bekannt, ausschlaggebend war der UEFA-Koeffizient. Die DFB-Auswahl geht damit bei der Endrunde in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli) Titelverteidiger England sowie Spanien und Portugal vorerst aus dem Weg.

„Alle Topnationen sind dabei“, hatte DFB-Trainer Antonio Di Salvo zuletzt betont, einfache Spiele gebe es deshalb nicht. Deutschland, Vizeeuropameister 2025 in der Slowakei, hatte sich in der Qualifikation mit 27 von 30 möglichen Punkten souverän als Gruppensieger durchgesetzt, die beiden Härtetests gegen Kroatien (2:3) und Belgien (1:2) gingen zuletzt jedoch verloren. Jene Nationen sind ebenso wie Quali-Konkurrent Griechenland nun mögliche Gruppengegner.

Di Salvo nach der erfolgreichen Qualifikation im Oktober Di Salvo nach der erfolgreichen Qualifikation im Oktober © Firo/SID

Die beiden Gastgeber Albanien und Serbien sind als Gruppenköpfe gesetzt und werden aus Topf vier zugelost. Die beiden Erstplatzierten der vier Vierergruppen erreichen das Viertelfinale. Das Turnier wird in acht Stadien ausgetragen, das Eröffnungsspiel soll in Belgrad, das Finale im albanischen Tirana stattfinden. Bei der EM werden auch die drei europäischen Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben.

Die Töpfe in der Übersicht:

Topf 1: Deutschland, England, Spanien, Portugal

Topf 2: Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande

Topf 3: Finnland, Griechenland, Norwegen, Polen

Topf 4: Albanien, Serbien (Gastgeber), Belgien, Tschechien