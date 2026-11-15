Di Salvos Kaderpuzzle in der U21: „Haben einen großen Stamm“

Bis zum Sommer muss der DFB-Trainer seine EM-Mannschaft finden. Genügend Auswahl habe er, sagt der 47-Jährige.

U21-Trainer Antonio Di Salvo sieht den deutschen Nachwuchs in der Breite so gut aufgestellt wie lange nicht mehr. „Wir haben einen großen Stamm an Spielern, 30 bis 35 oder mittlerweile sogar mehr“, sagte Di Salvo über den Talentepool, den er mit seinem Trainerteam für die wichtigste deutsche Juniorenmannschaft auf dem Zettel habe.

Selbst ohne zahlreiche Verletzte wie in diesem Lehrgang und die insgesamt sieben Spieler, die schon bei Bundestrainer Jürgen Klopp in der A-Nationalmannschaft dabei sind und noch für die U21 spielberechtigt wären, verfüge die DFB-Auswahl über „eine gute Mannschaft. Das zeigt, dass wir insgesamt im deutschen Fußball wieder auf dem richtigen Weg sind“, sagte Di Salvo.

Sein EM-Casting hatte am Freitag holprig begonnen, trotz starker offensiver Ansätze verlor die U21 den ersten Härtetest auf dem Weg zur Endrunde im Sommer in Serbien und Albanien mit 1:2 gegen Belgien. „Wir haben etliche Torchancen nicht gemacht, aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir sind in einer intensiven Phase, ich wollte auch ein bisschen durchrotieren. Deswegen war es für mich ein ordentliches Spiel“, sagte Di Salvo.

Mit Hennes Behrens (FC Augsburg), der im September schon bei Klopp vorspielen durfte, sowie Maurice Krattenmacher (SV Elversberg), Louey Ben Ferhat (Karlsruher SC), Cajetan Lenz und Max Moerstedt (beide TSG Hoffenheim) verhalt Di Salvo in Essen gleich fünf Spielern zu ihrem U21-Debüt. Weil Stammkräfte wie Torhüter Mio Backhaus oder Stürmer Nicolò Tresoldi zuvor verletzt abreisen mussten, rückten andere in den Fokus.

DEINE MEINUNG

Es sei noch ein langer Weg bis zur EM (16. Juni bis 3. Juli), wo es dann auch um die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 geht und Di Salvo die bestmögliche Mannschaft zusammenhaben will. „Wir werden die Spiele sehen, die Form der Spieler bewerten und dann schauen, wie viele Verletzte zurückkommen und wie viele Spieler, die sich oben schon festgebissen haben, dann eine Option sein können“, sagte Di Salvo über sein Kaderpuzzle.

Die nächste Gelegenheit, sich einen direkten Eindruck zu verschaffen, gibt es am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) zum Jahresabschluss der U21 in Rijeka gegen Kroatien. Anschließend findet am 26. November in Belgrad die EM-Auslosung statt.