Brunner? "Das war ein Fehler, den er gemacht hat"

Markus Babbel ist von den sportlichen Qualitäten von Paris Brunner überzeugt und kann sich eine Berufung in die A-Nationalmannschaft vorstellen. "Zwischen den Ohren" sieht er jedoch Verbesserungsbedarf.

Markus Babbel sieht für Paris Brunner in naher Zukunft Chancen auf Einsätze in der A-Nationalmannschaft. Dafür müsse sich der 20-Jährige aber noch weiterentwickeln, vor allem bei seinem Verhalten abseits des Sportlichen.

„Jetzt muss er dranbleiben, weil zwischen den Ohren fehlt es ab und zu noch“, sagte Babbel bei ProSieben Maxx vor dem 4:1-Sieg der deutschen U21 gegen Malta in der EM-Qualifikation über den formstarken Stürmer.

Markus Babbel spricht über die Zukunft von Paris Brunner Markus Babbel spricht über die Zukunft von Paris Brunner © IMAGO/IPA Photo

Zuletzt hatte Brunner, der gegen Malta erneut in der Startelf stand, sich mit einer Kopf-ab-Geste im Spiel zwischen AS Monaco und Racing Straßburg eine Sperre für zwei Spiele eingehandelt, die seine sportlichen Leistungen in den Hintergrund rücken ließ.

Brunner zu Klopp? „Da ist eine große Chance für junge Spieler“

„Da muss er drüberstehen. Das muss er auch lernen, dass wenn er bei der ersten Mannschaft dabei ist, er eine ganz andere Aufmerksamkeit hat, als bei der Jugend“, forderte der ehemalige Nationalspieler (51 Länderspiele). „Wenn du oben ankommst, wird jeder Schritt beäugt, auch außerhalb des Platzes. Er muss aufpassen, dass er sich mit den richtigen Leuten umgibt, dann geht es in die richtige Richtung.“

Im Zuge des Neuanfangs der A-Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp müsse man Brunner allerdings auf dem Zettel haben. „Ja, warum nicht? So wie unsere A-Nationalmannschaft aktuell spielt, ist da eine große Chance für junge Spieler“, betonte Babbel.

Brunner erzielte für Monaco in den ersten sieben Spielen starke sechs Tore und hatte zuvor auch in der Vorbereitung für positive Schlagzeilen gesorgt. Bei seinem Debüt für die deutsche U21 konnte er ebenfalls überzeugen. Beim 4:0-Sieg gegen Lettland traf der ehemalige Dortmunder gleich doppelt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach