EM-Qualifikation der U21: Lettland vs. Deutschland heute LIVE im TV, Stream & Ticker

"Ich benehme mich genau gleich"

Die deutsche U21 ist in der EM-Qualifikation gegen Lettland gefordert. Kann das Team um Kapitän Tom Bischof Rang eins verteidigen?

Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft mit dem 1:1 gegen die Niederlande bereits ihr erstes Spiel während der Länderspielpause absolviert hat, steht der U21-Auswahl des DFB dies noch bevor.

Am Samstagabend trifft die Auswahl von Bundestrainer Antonio Di Salvo in der Qualifikation zur Europameisterschaft auf Lettland. Anpfiff in der lettischen Hauptstadt Riga ist um 18 Uhr.

Tom Bischof führt die deutsche U21 gegen Lettland an Tom Bischof führt die deutsche U21 gegen Lettland an © IMAGO/DeFodi Images

So können Sie den die EM-Qualifikation der U21 live verfolgen:

TV: Sat.1

Stream: Joyn

Ticker: SPORT1

U21 siegte im Hinspiel deutlich

Die Auswahl um Kapitän und Bayern-Profi Tom Bischof will dabei ihren ersten Platz in der Qualifikationsgruppe F verteidigen. Aktuell liegt die DFB-Auswahl zwar auf Rang eins, die zweitplatzierten Griechen sind allerdings punktgleich.

Nur der erste Platz bedeutet ein sicheres Ticket für die EM 2027 in Albanien und Serbien.

Die Vorzeichen vor der Partie stehen derweil äußerst gut. Das Hinspiel entschieden die deutschen Youngster im vergangenen Herbst souverän mit 5:0 für sich.

Übrigens: Kapitän Tom Bischof wird nach der Partie gegen Lettland die U21 verlassen, wurde er von Bundestrainer Jürgen Klopp doch für die Nations League nominiert.