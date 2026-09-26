Paris Brunner feiert Traumdebüt

Brunner? "Das war ein Fehler, den er gemacht hat"

Paris Brunner benötigt bei seinem ersten Einsatz für die deutsche U21-Nationalmannschaft überhaupt keine Anlaufzeit.

Was für ein Einstand! Paris Brunner hat sein Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft gleich mit seinen ersten Toren gekrönt. Der 20-Jährige traf im EM-Qualifikationsspiel in Lettland (JETZT im LIVETICKER) bereits in der ersten Spielminute und schnürte noch vor der Pause einen Doppelpack (42.).

„So ein Einstand ist doch weltklasse!“, schwärmte Sat1-Experte Markus Babbel. Nach Brunners zweitem Tor ergänzte der Europameister von 1996: „Man hat im Moment das Gefühl, er kann machen, was er will, es klappt einfach.“

Paris Brunner traf bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft Paris Brunner traf bei seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft © IMAGO/Alexandra Fechete

Paris Brunner schnürt Doppelpack bei U21-Debüt

Dzenan Pejcinovic leitete die Situation vor dem ersten Treffer mit einem öffnenden Pass auf die linke Seite auf Lukas Ullrich ein. Der Außenverteidiger spielte einen Querpass vors Tor und Brunner vollendete aus wenigen Metern.

In der Schlussphase der ersten Hälfte legte er mit einem platzierten Schlenzer vom linken Strafraumeck aus nach.

Beim Torjubel blieb im Übrigen alles im Rahmen: Seinen Premierentreffer feierte er mit einem Kneeslide.

Brunner für Kopf-ab-Geste gesperrt

Zuletzt hatte der Angreifer der AS Monaco mit einer Kopf-ab-Geste nach einem eigenen Treffer im Spiel gegen Racing Straßburg für Aufregung gesorgt. Der französische Liga-Verband sperrte Brunner daraufhin für vier Partien, zwei Spiele sind zur Bewährung angesetzt.

Für die U21 ist Brunner aber spielberechtigt. Von Trainer Antonio Di Salvo bekam das einstige BVB-Talent gleich von Beginn an das Vertrauen geschenkt. „Paris hat einen sehr, sehr guten Lauf in Monaco. Er hat jetzt schon einige Tore gemacht und ist echt robust und resilient. Das erwarte ich auch von ihm“, sagte Di Salvo vor dem Anpfiff.