Regionalliga-Kracher: 1860 München vs. Unterhaching live im TV, Stream & Ticker

Am Wochenende kommt es zum Topspiel in der Regionalliga Bayern: Zwei ehemalige Bundesligisten treffen aufeinander.

Am Samstag um 14 Uhr steigt das S-Bahn-Duell zwischen dem TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching. Die Hachinger sind bei den Löwen zu Gast.

Neben der Derby-Brisanz verspricht das Duell auch sportlich einiges: Der TSV 1860 München präsentiert sich aktuell in guter Form. In den vergangenen fünf Spielen konnten die Löwen vier Siege einfahren. Mit 33 Punkten belegen sie derzeit den zweiten Tabellenplatz.

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Unterhaching mit zwei Pleiten in Folge

Im Gegensatz zu den Löwen zeigt sich die Formkurve der SpVgg Unterhaching eher durchwachsen. Zwar steht das Team von Trainer Holger Seitz aktuell auf dem vierten Tabellenplatz, musste zuletzt jedoch zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Gegen die formstarken Münchner wollen die Hachinger nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Für beide Mannschaften ist das Ziel klar: die Rückkehr in den Profifußball. Entsprechend viel steht bei dem anstehenden Derby auf dem Spiel.