Die zweite Mannschaft des FC Bayern schießt fünf Tore gegen das Schlusslicht der Regionalliga, verschenkt den Sieg aber dennoch spät.

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat einen Sieg in der Regionalliga in einem wilden Schlagabtausch mit dem Tabellenschlusslicht auf den letzten Metern noch aus der Hand gegeben. Beim TSV Landsberg musste sich die Mannschaft von Trainer Dante trotz einer mehrmaligen Drei-Tore-Führung mit einem 5:5 (3:1) begnügen.

Wiederholt lagen die kleinen Bayern vermeintlich komfortabel in Front, doch der TSV kämpfte sich immer wieder zurück in die Partie. Der letzte Treffer fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Dante und sein Team verspielen den Sieg auf den letzten Metern Dante und sein Team verspielen den Sieg auf den letzten Metern © IMAGO/foto2press

Bastian Assomo (15. und 59.), Piotr Degraf (27.) und Anton Heinz (75.) trafen für die Bayern-Amateure, die zudem von einem Eigentor von Landsbergs Kilian Pittrich (22.) profitierten. Für die Hausherren waren Leon Bucher (33.), Fynn Heinze (71. und 79.), David Bauer (88.) und Creighton Braun (94.) erfolgreich.

Bayern sah wie der sichere Sieger aus

Die Bayern lagen nach 27, 59 und 75 Minuten jeweils mit drei Toren Unterschied vorne, es stand 3:0, 4:1 und 5:2 – für einen Sieg sollte es trotzdem nicht reichen. Der Elfmeter von Heinz eine Viertelstunde vor Spielende hatte dabei wie die endgültige Entscheidung ausgesehen.

Doch die Hausherren gaben nie auf und legten immer wieder nach. In der Nachspielzeit sorgte Braun für den umjubelten Ausgleich.

Landsberg liegt trotz des Punktgewinns weiter am Tabellenende, die Bayern finden sich als Zehnter im gesicherten Mittelfeld wieder.