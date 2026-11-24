Das hitzige Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern bekommt ein Nachspiel - schuld daran sind die wütenden Löwen-Fans nach einem frechen Bayern-Jubel.

Die wütenden Reaktionen der Fans des TSV 1860 auf einen provokanten Torjubel eines Spielers des FC Bayern im Münchner Derby haben ein Nachspiel.

Wie die Löwen selbst mitteilten, ist ein Verfahren beim Bayerischen Fußballverband eingeleitet worden, weil eine „dem TSV zuordbare Person“ einem gegnerischen Spieler „den ausgestreckten Mittelfinger“ gezeigt haben soll.

Tim Binder sorgte für viel Wut bei den Löwen Tim Binder sorgte für viel Wut bei den Löwen © IMAGO/HMB-Media

Zur Erinnerung: Beim hitzigen 4:2-Sieg der Bayern-Amateure im Regionalliga-Duell mit den „Sechzgern“ im Oktober hatte Tim Binder seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 unter anderem mit einem Knierutscher vor der TSV-Fankurve gefeiert. Es folgten unter anderem Becherwürfe von der Tribüne im Grünwalder Stadion.

TSV 1860 appelliert an eigene Fans

Kurios: Der BFV soll nach „Hinweisgebung durch den Betreiber des Portals ‚die blaue 24′“ auf den Mittelfinger-Vorfall aufmerksam geworden sein.

Der TSV appellierte an seine Anhänger, künftige Vergehen zu vermeiden. „Wir möchten klarstellen: Der TSV 1860 München verurteilt Beleidigungen jeder Art. Daher unser eindringlicher Appell: Reißt euch zusammen. Lasst euch nicht provozieren. Gebt niemandem Anlass, Verfahren gegen den TSV 1860 München anzustoßen.“

Die Münchner Löwen liegen in der Regionalliga Bayern nach 18 absolvierten Spielen auf dem dritten Rang, Bayern II ist nach 16 Partien Elfter.