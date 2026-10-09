Ein früher Schreckmoment überschattet das S-Bahn-Derby. Am Ende reicht es für die kleinen Bayern nicht zum Heimsieg. Die SpVgg Unterhaching beweist Moral und setzt ihre Remisserie fort.

Bereits in der ersten Minute des S-Bahn-Derbys kollidierten Bayern-Talent Guido Della Rovere und Unterhachings Luis Schäfer sehr brutal miteinander. Hachings Verteidiger musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden und der Bayern-Youngster wurde am Kopf getackert. Bei Rovere war eine dicke Narbe zu erkennen. Weiterspielen konnte der 19-Jährige bis zu seiner Auswechslung in der 82. Minute trotzdem, allerdings mit einem Druckverband.

Die Regionalligisten trennten sich mit 1:1. Die Bayern mussten sich vor heimischer Kulisse mit einem Punkt begnügen. Noah Codjo-Evora erzielte den Eröffnungstreffer (24.) und knipste somit im vierten Spiel in Serie. Haching glich nach einer starken zweiten Halbzeit in Person von Cornelius Pfeiffer aus (77.)

Guido Della Rovere muss mit einer Kopfverletzung in der ersten Spielminute behandelt werden Guido Della Rovere muss mit einer Kopfverletzung in der ersten Spielminute behandelt werden © IMAGO/foto2press

Beide Mannschaften konnten in der Anfangsphase klare Torchancen nicht nutzen. Zwei Abwehrfehler der Hausherren (11./13.) konnte Unterhaching nicht verwerten. Anschließend verfehlten die Bayern das leere Tor.

Nach dem Treffer von Codjo-Evora kippte das Spiel Richtung Bayern-Amateure. Bastian Asomo verpasste in der Folge mehrmals das 2:0.

Die Remis-Könige schlagen zurück

Vor dem Seitenwechsel setzte Haching ihren Rivalen nochmal unter Druck. Auch nach der Pause waren die Gäste die bessere Mannschaft. Pfeiffer traf in der 50. Minute mit einem Kopfball nur den rechten Pfosten. Derselbe Pfosten verhalf Pfeiffer in der 77. Minute nach einem Konter zum Ausgleichstreffer.

Die Bayern-Amateure bleiben somit auch im fünften Spiel in Folge ungeschlagen. Nach dem Last-Minute-Remis letzte Woche gegen Greuther Fürth II, ist es die nächste Punkteteilung für die Mannschaft von Dante. Für Unterhaching ist es bereits das vierte aufeinanderfolgende Remis.

DEINE MEINUNG

Die Schlussphase wurde immer hektischer, einen Siegtreffer gab es jedoch nicht. Für Dantes Amateure geht es am Dienstag gleich weiter mit dem nächsten hitzigen Derby gegen den TSV 1860 München. Für die Sportvereinigung steht ein Spiel gegen den TSV Landsberg an.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach